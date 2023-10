Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag varslet forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch at hun vil legge frem et forslag til et nytt regelverk for opptak til høyere utdannelse til våren. Det er bra. Det er snart ett år siden et utvalg la frem forslag til store endringer i dagens opptaksmodell.

Utvalget foreslo blant annet å fjerne alderspoeng, tilleggspoeng for førstegangstjeneste og kjønnspoeng. Det vil også begrense muligheten til å forbedre karakterer fra videregående.