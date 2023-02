Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er bare gått noen dager siden privatflyselskapet Airwing – med spillmilliardær Morten Klein og andre kjente investorer på eiersiden – meldte seg konkurs.

Bostyrer Andreas S. Christensen hos KCO Advokater i Sandvika har siden torsdag jobbet på spreng for å få oversikt over konkursen.

– Det er et stort trykk med henvendelser fra kreditorer og andre aktører som påvirkes av konkursen, sier Christensen.

Bostyrer Andreas S. Christensen fra KCO Advokater. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Vi har også fokus på å orientere de ansatte om situasjonen og gi råd om lønnsgarantien.

Ved konkursen hadde selskapet 48 ansatte, og mer enn halvparten hadde blitt ansatt i løpet av fjoråret. 29 ansatte var permittert før konkursen.

Har misligholdt gjelden

Ved konkursen ble det kjent at Airwing hadde vel 83 millioner kroner i bokført gjeld og 45 millioner kroner i eiendeler. Bostyrer Christensen satt mandag formiddag i møte med selskapets sjef fra høsten 2021 og frem til konkursen, Anna Helene Kjos-Mathisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennom innsyn i regnskapene er det tydelig for revisor at selskapet en stund har manglet penger til å betale alle regninger i tide.

– Selskapet har betydelig med gjeld til både nærstående kreditorer, men også eksterne parter og leverandører. Det er for tidlig å konkludere, men selskapet har misligholdt forpliktelser over en viss tid, skriver Christensen til DN i en epost.

På et oppfølgingsspørsmål om Airwing har drevet for kreditors regning, sier han at det er for tidlig å svare mer presist foreløpig.

Kjos-Mathisen skriver i en kort melding:

– Styret meldte oppbud nettopp for å unngå å drive for kreditors regning.

Hun viser deretter til bostyreren for ytterligere kommentarer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bostyrer Christensen leder konkursen i et flyselskap uten egne fly.

– Hvor mye kontanter var igjen ved konkursen?



– Jeg arbeider fortsatt med å avklare hvilke frie midler som er tilgjengelig, men selskapet hadde «noen millioner» i kontanter ved konkursåpningen, sier han.

– Hvordan var den økonomiske kontrollen i selskapet?

– Det er for tidlig å konkludere, men selskapet har over tid pådratt seg større gjeld samtidig som flyene har generert få inntekter, sier Christensen.

Han sier samarbeidet med den tidligere ledelsen er god.

Airwing-sjef Anna Helene Kjos-Mathisen sier konkursen ble meldt for å unngå å drive for kreditors regning. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Gjorde opp lån i høst

Ved utgangen av 2021 hadde Airwing 47 millioner kroner i gjeld, og av dette var 33 millioner kroner trukket som del av et rammelån på inntil 40 millioner kroner utstedt av hovedeieren Klein Group.

Ifølge en generalforsamlingsprotokoll i Airwing i oktober 2022 ble en fordring på 44,5 millioner kroner fra Klein Group, gjennom rammelånet til Airwings morselskap Eurosky as, gjort om til aksjekapital. Likevel har altså flyselskapets gjeld økt kraftig gjennom fjoråret.

I november i fjor viser en annen protokoll fra Eurosky as at både Klein Invest og det private selskapet til Anna Kjos-Mathisen, Nye KM Aviatrix Invest as, ga midlertidig kreditt på totalt 29 millioner kroner til to Airwing-selskaper som eier noen av flyene til Airwing. Disse selskapene er søsterselskaper av Airwing, og heleid av Eurosky as.

Eurosky er ikke slått konkurs, ifølge Ringerike, Asker og Bærum tingrett mandag.

Eurosky lever videre

Bostyrer Andreas S. Christensen sier Airwing ikke eier fly selv.

– Airwing eide ingen fly direkte. Disse er eid av enten eksterne foretak samt søster- eller datterselskap. Det er kompliserte strukturer og boet samarbeider med en rekke aktører slik at eventuelle verdier kan realiseres best mulig. Det er blant annet noen utfordringer med fly under service og reparasjon i utlandet, sier han.

Som DN skrev sist uke, har flere av flyene ligget ute for salg på det åpne markedet i en stund før konkursen.

Eurosky er ikke omfattet av konkursen, og det er heller ikke selskapene som eier fly: Aircraft Invest as, Aircraft Lease as og Aircraft Lease 2 as.

Airwing as, årsresultat 2021 (i MNOK) 2021 2020 Endring Omsetning 80 71 12,7 % Driftsresultat (ebit) -16 – -% Resultat før skatt -18 -4 -%

Mistet flere nøkkelpersoner

Airwings flåte av charterfly måtte slutte å transportere personer for flere uker siden, da selskapet selv meldte fra til Luftfartstilsynet at det manglet ansvarlige personer i flere viktige roller:

– De manglet personer i nøkkelrollene «compliance monitoring manager» og «safety manager». Samtidig hadde vi gitt unntak for transport av medisinsk utstyr mellom sykehus i et omfang av tre–fire flyvninger per uke. Unntaket ble gitt på bakgrunn av en risikovurdering med kompenserende tiltak fra selskapet, skriver Håvard S. Vikheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, til DN.

I løpet av januar hadde altså to personer i myndighetspålagte roller i selskapet sluttet på kort varsel, og ble ikke erstattet i tide. Også en ansvarlig for trening av flypersonell hadde sagt opp i selskapet.

DN har mandag bedt om en kommentarer til denne saken fra administrerende direktør Kjos-Mathisen og styreleder Marianne H. Rustberggard. Kjos-Mathisen svarte at hun er opptatt i møter med bostyrer, og ikke kan kommentere flere spørsmål.

Før helgen sa hun at Airwings økonomiske problemer har pågått i mange år, og at markedet var krevende.

– Airwing har i en årrekke slitt med lønnsomhet i driften, og har derfor vært avhengig av støtte fra eierne. Slik jeg forstår det, så har den varslede «monsterskatten» fra regjeringen hatt avgjørende betydning for at største eier ikke lenger kunne støtte Airwing. Gitt arbeidet som er lagt i omstruktureringen, synes vi det er ekstra leit at vi er her vi er nå, sa Kjos-Mathisen.

Administrerende direktør Martin Bentzen i Klein Group vil ikke besvare DNs spørsmål – men sier det ikke er planer om å videreføre virksomheten i Eurosky. Investor Morten Klein har ikke svart på DNs henvendelse om investeringene i flymarkedet.

Tilbake på chartermarkedet er det bare én stor aktør i Norge, Sundt Air, eid av rederarvingene Helene og Christian Sundt. Dette flyselskapet omsatte i 2021 for vel 400 millioner kroner.

Sundt Air, årsresultat 2021 (i MNOK) 2021 2020 Endring Omsetning 406 383 6 % Driftsresultat (ebit) 4 15 -73,3% Resultat før skatt 5 17 -70,6%

Administrerende direktør Tor Bratli sier 2022-regnskapet ikke er klart, men:

– Det har vært bra år, og jeg vet at økte både omsetning og overskudd i fjor.

– Hvordan har inflasjon og rentehopp påvirket etterspørselen i vinter?

– Jeg tror vi får merke det i år, men håper det fortsatt er mulig å tjene penger. Vi driver ikke bare med charter, men også flyverksted og offentlige kontrakter, blant annet for Kystvakten og Forsvaret. Vi har en god miks, sier Bratli.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.