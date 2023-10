Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyselskapet SAS leverte torsdag morgen sine månedlige regnskapstall i forbindelse med den pågående konkursprosessen (Chapter 11) i en domstol i New York.

Tallene viser at SAS hadde en omsetning på nesten fire milliarder svenske kroner i september. Resultat etter skatt viste at selskapet tapte 260 millioner svenske kroner i september. Kontantbeholdningen var litt under 6,3 milliarder svenske kroner ved utgangen av september, ned fra 6,7 milliarder måneden før.

Siden Chapter 11-prosessen startet i november har underskuddet økt for flyselskapet. Per 30. september var underskuddet på 4,7 milliarder kroner.

SAS har en samlet gjeld på 61,6 milliarder kroner.

Resultatfallet ble ikke godt mottatt av investorene, og SAS-aksjen falt 19,6 prosent torsdag.

I begynnelsen av oktober ble det kjent at SAS får nye eiere. Hovedeierne er Air France-KLM, Den danske stat, den internasjonale fondsforvalteren Castlelake og Lind Invest.

Disse vil gå inn med totalt 1,175 milliarder dollar i friske penger i selskapet, noe som tilsvarer 13 milliarder svenske kroner.

Samtidig ble det kjent at selskapet skal tas av børs i alle de skandinaviske hovedstedene, og dagens aksjonærer mister alt.

SAS' nye eierstruktur ser slik ut:

Air France-KLM, med 19,9 prosent av selskapet.

Den danske stat, med 25,8 prosent.

Castlelake, en internasjonal fondsforvalter, med 32 prosent.

Lind Invest, et dansk family office , med 8,6 prosent.

, med 8,6 prosent. De resterende 13,6 prosent vil trolig eies av kreditorer som får gjort om gjeld til aksjer.

