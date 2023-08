Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyplasseier Avinor tjente 244 millioner kroner før skatt i andre kvartal, en kraftig nedgang fra samme periode i fjor da resultat før skatt var 463 millioner kroner. Avinor kaller kvartalet økonomisk krevende.

Bunnlinjen tynges av finanskostnader. Driftsresultatet var på nesten 400 millioner kroner, litt høyere enn i andre kvartal i fjor.

Avinor, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 5504 4597 19,7 % Driftsresultat (ebit) 294 -128 -% Resultat før skatt -187 -94 -%

Jobbreiser henger igjen

– Avinor er tilfreds med gjennomføringen av driften ved våre lufthavner i sommer. Imidlertid er trafikken fortsatt ikke tilbake på nivåene før koronapandemien, noe som påvirker vår økonomi i betydelig grad, sier Avinor-sjef Abraham Foss i en melding.

Flytrafikken på Avinors flyplasser er ennå ikke tilbake på 2019-nivået man så før koronapandemien brøt ut. Innhentingen har vært sterkest innen ferie- og fritidsreisende, mens forretningsreisende ennå ikke har kommet seg helt tilbake.

Avinors tidligere prognoser har vært at flytrafikken vil være tilbake på 2019-nivå i 2024/2025. Nå er dette skjøvet betydelig ut i tid. Avinor anslår nå at førpandemitrafikken ikke er tilbake på samme nivå før i 2027/2028.

Vil heve avgiftene

Foss sier de hadde inntektsreduksjon på over 16 milliarder kroner som følge av pandemien. Bortfallet ble i 2020 og 2021 delvis dekket gjennom driftstilskudd fra eier, som er staten. Foss viser til at regjeringen fra og med i år har redusert den avgiftsfrie kvoten av tobakksvarer med 50 prosent i statsbudsjettet. Kuttet i taxfreekvoten gir rundt 400 millioner kroner i reduserte årlige inntekter for Avinor, ifølge Foss.

Nå vil de øke avgiftene.

– Vi har klart å holde avgiftene til flyselskapene nede i mange år på grunn av inntektene fra kommersiell aktivitet og en aktiv kostnadsagenda. Men når utviklingen av inntektene, kombinert med svakere trafikkutvikling, ikke dekker kostnadene, må vi heve avgiftene, sier Foss.