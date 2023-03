Artikkelen fortsetter under annonsen

Radarsystemet som kontrollerer luftrommet til Oslo og Stavanger lufthavn, fungerer ikke som det skal. Det rammer flytrafikken i hele Sør-Norge.

Det var VG som omtalte saken først.

Like etter klokken 10 mandag meldte Avinor om feil i radarsystemet som stanset alle avganger og ankomster i Sør-Norge.

Pressevakt Ylva Celius Trulsen i Avinor sier at det har funnet feilen og at trafikken operer med redusert kapasitet fra klokken 10.40.

- Vi vet ikke hvor lenge det vil pågå, og har heller ikke oversikten per nå over hvor mange flyr som er berørt, sier Trulsen.

Det er det såkalte Natcom Natc-systemet det skal ha blitt funnet feil på.

Det er stans i alle avganger og ankomster ved både Stavanger lufthavn Sola, Bergen Lufthavn og Oslo lufthavn, og innkomne fly omdirigeres.