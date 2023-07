Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegians gründer og tidligere toppsjef Bjørn Kjos er klar i sin tale etter nyheten om at Norwegian kjøper flyselskapet Widerøe.

– Jeg synes det er et fornuftig kjøp, sier Kjos. Han var en av de som etablerte flyselskapet i 1993, som over tid er blitt SAS hovedkonkurrent.

– De to selskapene driver helt adskilte virksomheter, men jeg tenker at begge selskapene kan styrke hverandre og at passasjerene får det mye enklere når passasjerflyten flyter godt mellom Norwegian og Widerøe, legger han til

Bjørn Kjos Alder: 76 Bakgrunn: Bygget opp Norwegian til å bli hovedkonkurrenten til SAS i Norden og tok selskapet ut i verden. Har tidligere jobbet som jagerpilot og forretningsadvokat.

Norwegian meldte torsdag morgen at det har inngått en avtale om å kjøpe Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

Begge selskapene vil fortsette å operere med sine egne navn. Widerøe blir ført inn i Norwegian som et slags datterselskap.

Fordeler for begge parter

Senioradvokat Bjørn H. Kise i Simonsen Vogt-Wiig har siden oppstarten av Norwegian vært Bjørn Kjos' følgesvenn og forretningspartner. I 2019 ga han seg som styreleder etter 25 år, men han har fortsatt eierandeler i selskapet.

– Jeg synes oppkjøpet er veldig positivt, sier Kise til DN.

Gjennom det tidligere investeringsselskapet HBK Holding eide Kise og Kjos-familiene over 25 prosent av Norwegians aksjer, før de solgte seg ned og investeringsselskapet ble fusjonert med Observatoriet.

Kise tror en mulig kjøpsavtale vil kunne gi både Norwegian og Widerøe store fordeler.

– Norwegian har hele tiden ligget i forkant på it, billettsalg og markedsføring. Her vil Widerøe kunne få en mengde fordeler. Samtidig vil Norwegian kunne levere passasjerer til Widerøe.

Med dette sikter han til at Norwegian frakter europeiske turister til Norge, som deretter vil kunne benytte seg av Widerøes rutenett innad i Norge.

– Det vil gi Norwegian større kundetilstrømminger, legger han til.

Forutsetter grønt lys

For å finansiere oppkjøpet vil Norwegian trekke fra eksisterende midler. Transaksjonen er ventet å bli ferdigstilt innen utgangen av 2023, med forutsetning om grønt lys fra konkurransemyndighetene.

– Jeg har vanskelig for å se noen store hindringer for godkjennelse. Jeg tror i grunn tilsynet kommer til å se en masse fordeler ved oppkjøpet, sier Kise.

Det opplyses at prisen på 1,1 milliarder kroner er betinget av visse justeringer, blant annet Widerøes lønnsomhet for det inneværende året.

Norwegian skriver videre at det har som intensjon å beholde Widerøes gjeldsfasiliteter etter oppkjøpet.

– Selv om vi har en solid posisjon i Norge er vi mindre internasjonal sammenheng. Avgiftsnivået for flyreiser i Norge er spesielt høyt, og dette i kombinasjon med tøff internasjonal konkurranse, gjør det vanskelig for et mindre, regionalt flyselskap å bestå uten en sterk partner, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe.

Bedre tilbud

Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag, med sine respektive arbeids- og kollektivavtaler. Widerøe vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap.

Om bakgrunnen for oppkjøpet lister Norwegian opp flere grunner:

Norwegian får gitt et bredere tilbud i innenriksmarkedet, med flere destinasjoner.

Det støtter opp om Norwegians strategiske mål om å øke markedsandelen blant forretningsreisende. I tillegg vil det bidra til å dempe effekten av sesongsvingninger.

Forbedre Widerøes langsiktige konkurranseevne.

Strategiske og operasjonelle fordeler med tanke på rutenettverk og forretningsområder.

Optimistisk

Det er gått over tre år siden Kjos ga seg som konsernsjef. Siden den gang har flyselskapet kjempet for livet gjennom domstolene, kuttet milliardgjeld og håndtert pandemiens herjinger.

På det meste hadde Norwegian drøyt 160 små og store fly på vingene – malt i rødt, hvitt og blått. De fløy over hele Europa, og de største Dreamliner-flyene også til andre kontinenter. Men problemet var at Norwegian ikke tjente penger. Tvert imot ble det flere år med milliardunderskudd før økonomien gikk over styr.

Det endte med kollaps under pandemien og de opprinnelige aksjonærene mistet nesten alle verdiene. Etter en konkursbehandling sto Norwegian igjen med rundt 50 fly i 2021.

Nå er det likevel optimisme å spore blant analytikerne. Det børsnoterte flyselskapet har hatt en svært positiv utvikling på børs i år. Hittil har aksjen steget 41,7 prosent på hovedindeksen på Oslo Børs., og ikke siden 2013 har en så høy andel av analysemiljøene anbefalt kjøp av Norwegian-aksjen.

Aksjen nådde en toppnotering på vel 13 kroner per aksje tidlig i juni, og har senere falt vel 20 prosent i takt med meldinger om at nordmenns forbruk bremser opp.