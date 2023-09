Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyselskapet SAS vant i EU-domstol etter det irske lavprisselskapet Ryanair klaget inn statsstøtten SAS mottok under pandemien.

Danmark og Sverige gikk inn med 11 milliarder svenske kroner samlet for å støtte SAS under koronapandemien, noe Europakommisjonen godkjente under pandemien. Men tidligere i år ble det klart at EU-domstolen opphevet godkjennelsen, grunnet klagen fra Ryanair.

I flere måneder har kommisjonen gjennomført en granskningen for se på om støtten til det kriserammede flyselskapet var i tråd med reglene for statsstøtte. Konklusjonen er at milliardstøtten var lovlig.

Milliardstøtte

Under pandemien var det tøffe kår for flybransjen, og SAS var nær konkurs. Det førte til at både Danmark, Norge og Sverige gikk inn med milliardbeløp som krisehjelp.

Under pandemien ga Norge milliardbeløp i krisehjelp til både SAS og Norwegian, men dette var ikke en del av klagen fra Ryanair til EU-domstolen, fordi Norge ikke er EU-medlem.

SAS er for tiden under konkursbeskyttelse i USA. Det som skulle være en ni til 12 månedersprosess i domstolen, ser nå ut til å bli 18 måneder.

Som en del av konkursbehandlingen i New York skal selskapet refinansiere og hente inn ny kapital. Så sent som i midten av mai godkjente dommeren i konkursdomstolen innhentingen av egenkapital. Allerede her var selskapet på etterskudd, blant annet som følge uenigheter med kabinpersonalet.

Tidligere denne uken nådde SAS en viktig milepæl. Fristen for å levere inn bud i den pågående kapitalinnhentingen gikk ut, og selskapet kunne bekrefte at fristen ble holdt.

Nå vurderer selskapet budene som er kommet inn. En vinner av budkampen offentliggjøres senere.