De to selskapene har over en lengre periode samarbeidet med å tilpasse avganger og NHH-professor Frode Steen er usikker på hva mer Norwegian kan få ut av oppkjøpet.

– SAS eide tidligere Widerøe, og nå blir det Norwegian. Det er komplementære virksomheter med en del koblinger mellom regionale nettverk og hovedbanefly. Jeg vet ikke hva mer Norwegian kan få ut av oppkjøpet, men det er interessant.

Veldig forskjellige

Steen sier at de to selskapene er nokså forskjellige, da Widerøe satser på innenlandsreiser og hovedsakelig små propellfly på kortbanenettet, mens Norwegian har en stor virksomhet i hele Europa og flyr med relativt «unge» Boeing 737-jetfly.

– Det er to veldig forskjellige selskaper. Widerøe har høye kostnader, og tilsvarende høyere priser. Widerøe trenger kapital og da blir tettere integrering mot Norwegian kanskje en god ting da de kan hjelpe med videre ekspansjon.

– Hva vil oppkjøpet medføre for konkurransebildet i flybransjen?

– Det er en ting som er dumt. Widerøe har satset på nye Embraer-jetfly, og at de to selskapene enkelte steder flyr side om side medfører mindre konkurranse. Utenlandsnettet som de tidligere konkurrerte er det ikke nødvendigvis grunn til å rope hurra for. Innenlands blir det ingen forskjell.

Han mener resultatet kan bli mindre konkurranse på noen utenlandsdestinasjoner og at de mindre jetflyene vil bli brukt på «tynnere» ruter.

– Hva betyr dette for samarbeidet mellom SAS og Widerøe?



– Det blir enklere og mer effektivt med en Norwegian-Widerøe pakke. På den andre siden ønsker Widerøe å fylle maskinen og kan ikke kun optimere ut ifra Norwegian og Widerøe-kunder. Dette er ikke gode nyheter for SAS, avslutter Steen.

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank.

En sterkere konkurrent

Flyanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank sier oppkjøpet vil gjøre Norwegian til en sterkere konkurrent for SAS.

– Med denne transaksjonen befester Norwegian sin posisjon som et norsk flyselskap. Nå handler det ikke lenger bare om å frakte passasjerer til Syden, men også om norske kunder og regionsmarkedet i Norge, sier han.

Sett over ett beskriver han avtalen som positiv og han regner med den vil være med på å styrke Norwegians varemerke.

Men han har likevel noen kvaler.

– Min bekymring er at dette vil gjøre Norwegian til et mer komplekst selskap enn det tidligere har vært. Samtidig viser det at Norwegian er på offensiven etter restruktureringen, sier Pedersen.

På spørsmål om oppkjøpet vil bety slutten for det langvarige partnerskapet mellom SAS og Widerøe svarer analytikeren:

– Alt er mulig, men det er blitt lettere for Norwegian å sette SAS i sjakk matt.