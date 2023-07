Artikkelen fortsetter under annonsen

Planen tirsdag morgen var å holde flyplassen stengt noen timer. Brannfolk jobbet med å slukke en stor brann i nærheten som også har ført til forstyrrelser av vei- og togtrafikk.

Hendelsen skjer midt i turistsesongen på den italienske øya, som i likhet med Hellas er rammet av en hetebølge.

Mandag ble det målt 47,6 grader øst på Sicilia. Dette var ikke langt unna europarekorden på 48,8 grader som ble satt på Sicilia for to år siden.

– Ville knapt vært mulig uten menneskeskapte klimaendringer Uten den globale oppvarmingen ville varmeperiodene vært mindre intense. Makstemperaturene ville vært rundt 2,5 grader lavere i Sør-Europa og 2 grader lavere i USA. Det er en av konklusjonene til forskergruppen World Weather Attribution, som på kort tid har undersøkt hetebølgene i juli i Sør-Europa, Kina og et område som omfatter det sørvestlige USA og deler av Mexico.

