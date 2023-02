Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor Erik G. Braathen har bakgrunn som medeier og leder av det gamle flyselskapet Braathens, som ble overtatt av SAS i 2001. Han har også vært mangeårig styreleder i Norwegian. Den 7. oktober 2020 meldte Braathen at et helt nytt flyselskap var på trappene.

Navnet på selskapet var foreløpig ukjent.

7. oktober 2020: Investor Erik G. Braathen lanserer et nytt flyselskap. Nyheten ble annonsert på en pressekonferanse på Doga i Oslo sentrum. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Det var imidlertid klart at selskapet ville satse tungt på innenriksflyvninger og innleide Boeing 737-fly – ikke ulikt Norwegian som på den tiden hadde stø kurs mot rekonstruksjon og konkurs.

Selskapets første ansatte hadde alle bakgrunn fra andre flyselskaper, og mange av dem med erfaring fra ledende stillinger i Norwegian. Det første bildet av dem skapte imidlertid assosiasjoner til en Dressmann-reklame.

Slik ble lederteamet i det nye, foreløpig navnløse selskapet presentert i oktober 2020. Bildet fikk frem flere reaksjoner og sammenligning med en Dressmann-reklame. (Foto: Pressemelding) Mer...

Tidlig i desember 2020 var det klart at navnet skulle bli Flyr, og den nye toppsjefen Tonje Wikstrøm Frislid, også hun med erfaring fra Norwegian, ble presentert.

Januar 2021: Erik G. Braathen (fra høyre) forteller om planene for Flyr i detalj sammen med nytilsatt sjef Tonje Wikstrøm Frislid og finansdirektør Brede Huser. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Flyr gikk på børs og ble notert på markedsplassen Euronext Growth i mars 2021. De hadde fått inn totalt 600 millioner kroner fra Braathen, ledende ansatte og andre investorer.

I juni 2021 kunne Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid vise frem det første flyet i Flyrs turkise farger på Oslo lufthavn.

4. juni 2021: Tonje Wikstrøm Frislid var til stede da Flyrs første Boeing 737-fly landet på Oslo lufthavn Gardermoen. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB) Mer...

Den første avgangen gikk fra Oslo til Tromsø i 30. juni 2021.

30. juni 2021: Første fly med Flyr tar av fra Oslo til Tromsø. Dette merker oppstarten av det nye flyselskapet. (Foto: Torstein Bøe/NTB) Mer...

Det unge flyselskapet fikk en ekstra krevende oppstart med nye smittebølger og nedstengninger i samfunnet mot slutten av 2021. Dermed ble det også meldt om en krisemotivert kapitalinnhenting i november 2021. 250 millioner friske kroner havnet på konto i januar.

Selskapets økonomi ble håndtert av daværende sjef Tonje Wikstrøm Frislid og finansdirektør Brede Huser.

Tonje Wikstrøm Frislid og Brede Huser legger frem resultatet for fjerde kvartal 2021 på Aker brygge i Oslo. Bildet er fra februar 2022. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Flyr nøt stor tillit og tilfredshet hos mange kunder. Dessverre var det litt for få av dem på hvert fly og billettprisene for lave til at det ble god butikk av flyvningene.

I mai 2022 ble det en ny kriseemisjon og nye 250 millioner kroner fra velvillige investorer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

11. mai 2022: Flyvert Sylwia Agnieszka (bak) jobbet i Ryanair og Christian Klokk Turøy i Norwegian. Begge kom til Flyr tidlig i 2022. Her serverer de passasjerene mellom Bodø og Oslo gratis kaffe og te. (Foto: Per Thrana) Mer...

I oktober 2022 måtte daværende Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid og resten av ledelsen for alvor dra i bremsen. Det ble annonsert omfattende permitteringer og mange av flyene skulle parkeres gjennom vinteren for å spare 400 millioner kroner i kostnader.

10. oktober 2022: Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Lasse Sandaker-Nielsen, forteller om nødvendige kutt på høsten i fjor. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Den 3. november 2022 la Flyr frem et dundrende underskudd og varslet samtidig et nytt kapitalbehov på inntil 430 millioner kroner.

3. november 2022: Styreleder Erik G. Braathen (midt i bildet) og Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid under presentasjonen av kvartalstall og tredje kriseemisjon i Flyr. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Kapitalinnhentingen mislyktes og i stedet kom investor Jan Petter Sissener på banen med en firestegsplan, og slik skulle selskapet få inn til sammen 700 millioner kroner. I første omgang fikk selskapet 250 millioner kroner på konto.

Imidlertid var det slutt for Tonje Wikstrøm Frislid, som måtte slutte på dagen i november fordi hun manglet styrets tillit. Finansdirektør Brede Huser blir fra nå av også administrerende direktør.

5. desember 2022: Ny Flyr-sjef Brede Huser i selskapets lokaler i Nedre Vollgate i Oslo, forteller om hvordan selskapet skal forsøke å komme gjennom krisen. Bak fra høyre: Lase Sandaker-Nielsen og kommersiell direktør Thomas Ramdahl. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Brede Huser fikk en krevende oppgave med å forsøke å redde Flyr og endre virksomheten. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Gjennom desember og januar forsøker styret og ledelsen å endre kurs for Flyr, mens aksjen handler på svært lave nivåer under 0,01 kroner per aksje.

Den 30. januar klokken 10.27 gikk det et fly med rutenummer FS 1202 fra Oslo lufthavn til Malaga. Det skulle vise seg å bli den siste Flyr-avgangen med passasjerer fra Norge.

30. januar 2023: Flyrs avgang FS1202 er klar på Oslo lufthavn Gardermoen for å ta passasjerene til Malaga. Én av pilotene vinker til DNs fotograf gjennom vinduet. Dette skulle bli siste Flyr-avgang med passasjerer fra Oslo. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Den 31. januar 2023 klokken 18.58 var det over. Da tikket en børsmelding inn fra Flyr med tittelen: «File for bankruptcy».'

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.