Fortsatt ingen løsning for Flyr – viktig tidsfrist for å melde inn sommerens flyruter ved midnatt Flyr trenger finansiering for å sikre oppdrag for andre selskaper i sommer. Ved midnatt er det frist for å bekrefte sommerens flyruter i Europa.

2 min Publisert: 31.01.23 — 16.10 Oppdatert: 7 timer siden