Tirsdag kveld ble det altså klart: kriserammede Flyr besluttet å sende inn begjæring om konkurs til Oslo tingrett, etter kun 580 dager i luften.

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sa styreleder Erik G. Braathen, som grunnla selskapet midt under pandemien.

Som følge av begjæringen ble alt av billettsalg stanset og alle flyvninger er innstilt. Selskapet vil komme med ytterligere informasjon om konkursprosessen når en bostyrer er oppnevnt, opplyste Flyr.

Som kunde betyr det at du har flere muligheter, forteller juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Passasjerene har krav på enten kostnadsfri ombooking eller refusjon. Siden selskapet er konkurs, så er ombooking ikke aktuelt. Billettrefusjonen kan passasjerene kreve av den banken som utstedte betalingskortet reisen ble betalt med, sier han.

Konkursboet

Starten på slutten var mandag morgen denne uken, da Flyr slukøret måtte melde fra til markedet at det ikke var kommet i mål med kapitalinnhentingen som ble satt i gang i fjor høst.

Det ble da informert om at styret vurderte alternativer for fremtidig drift.

Et forsøk på å få inn nye 350 millioner kroner i ny kapital lyktes heller ikke. Disse pengene var en del av en helt ny plan som Flyrs ledelse og styre jobbet med helt til siste stund, men som altså heller ikke ble noe av.

Selskapet skal nå få oppnevnt en bostyrer som skal ta hånd om boet i selskapet, og det blir vedkommendes oppgave å få oversikt over alle kreditorene.

Iversen i Forbrukerrådet sier at det er nettopp til boet at man som kunde kan melde inn krav for blant annet forhåndsbetalt hotell, leiebil eller konserter.

– Men muligheten for å få tilbakebetaling for slike utgifter er i generelt sett små i en sak som denne. Hvis du har en hel ferie planlagt er det beste å forsøke finne alternativ transport, noe som betyr at du ikke taper både pengene brukt på hotell og tilsvarende, sier rådgiveren.

Han legger til at det samme gjelder for de som nå befinner seg i utlandet og egentlig skulle vært på et Flyr-fly hjem. Både SAS og Norwegian har meldt at det vil tilby billigere billetter til de som er strandet.

Halvannen måneds kamp

Bak kulissene i Flyr har det pågått et hardkjør i halvannen måned – siden midten av desember – for å stake ut en helt ny kurs for selskapet. Dette arbeidet ble intensivert et par uker etter at tidligere Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid hadde gått av på dagen fordi hun manglet tillit hos styret.

Siden midten av desember har det handlet om å vri en stor del av Flyrs virksomhet bort fra vanlige flyvninger med egne passasjerer, og over til å fly på oppdrag for andre flyselskaper med faste inntekter – såkalt wet lease – med utleie av fly og mannskap.

Som det kom frem av børsmeldingen mandag, var Flyr så sent som 23. desember i fjor nær ved å signere en avtale med et annet flyselskap om utleie seks fly med mannskap for perioden mars til oktober i år.

DN kjenner til fra flere parter med innsikt i prosessen at det var konkurrenten SAS som ønsket å leie disse seks flyene av Flyr. Dette ville imidlertid Flyr-sjef Huser ikke kommentere noe på.

– I midten av desember fikk vi på plass en avtale om utleie av seks fly, men da vi kom til den endelige signeringen 23. desember, ville motparten at ha garantier for at vi var finansielt stødige, sa han til DN tirsdag kveld.

