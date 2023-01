Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag kveld kom nyheten om at flyselskapet Flyr begjærer seg konkurs.

Flyrs største aksjonær Jan Petter Sissener sier at konkursmeldingen ikke kom uventet.

– For to dager siden var jeg overrasket, når selskapet ikke fikk inn nok kapital. At selskapet begjærer seg konkurs i dag er derimot ikke overraskende, sier han til DN.

For to dager siden meldte selskapet i at pengejakten var mislykket. Det satte selskapet i en prekær situasjon og styret vurderte alternativer for å kunne fortsette driften, men tirsdag kveld er det klart at billettsalget er stanset og at alle flyvninger innstilles. Tirsdag morgen vil Flyr begjære oppbud.

Sissener, som har vært selskapets største aksjonær, vil ikke gå ut med antall aksjer eller verdier har han tapt på investeringen, men opplyser til DN at tapet utgjør rundt 0,3 prosent av fondet han forvalter.

Når selskapet nå stenger billettsalget og innstiller flyene, oppsummerer Sissener med å si at Flyr har fått ekstremt mye oppmerksomhet og krevd enormt med tid.

Tøff konkurranse for nye aktører

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea sier at det er uvanlig at et så stort børsnotert selskap begjærer seg konkurs.

– Det er ikke uventet at Flyr går konkurs, etter beskjedene selskapet har gitt de siste dagene. Likevel er det uvanlig at et så stort og børsnotert selskap ender opp her, sier Næss.

Næss sier at videre i en konkursprosess er det et konkursbo som overtar kontrollen i selskapet og at salget av aksjer stoppes.

Han viser til at situasjonen tegner et bilde av hvor tøff konkurranse det er i det norske markedet.

– En ny aktør ser nok at det er tøff konkurranse, og at det er vanskelig for mindre aktører å etablere seg opp mot Norwegian og SAS.

Enstemmig beslutning om å slå seg konkurs

Styret i Flyr besluttet å sende inn begjæring om konkurs til Oslo tingrett, gikk det frem av en børsmelding tirsdag kveld. Dette vil gjennomføres onsdag 1. februar, altså i morgen. Beslutningen er enstemmig, ettersom ingen av styremedlemmene ser mulighet for noen løsning.

I november i fjor ba investorene om å bli med på en firetrinns plan for å få inn totalt 700 millioner kroner i friske penger. I første omgang ble det hentet inn 250 millioner kroner fra nye og eksisterende investorer.

Resten av de friske pengene skulle være inne på konto innen mars, men det ville krevd at aksjekursen holdt seg stabilt enten rundt eller over én øre per aksje. I stedet har aksjen handlet kurser langt under én øre per aksje siden november.

Dermed ble det ingen annen utvei for selskapet enn å begjære seg konkurs to dager etter at den mislykkede pengejakten var et faktum.

Reaksjonen i markedet var som ventet. Aksjen ble umiddelbart pauset da handelen åpnet på Oslo Børs mandag morgen, og kom først i gang fem minutter over klokken 09.00. Da raste aksjen rett ned, og endte dagen med et fall på over 70 prosent.