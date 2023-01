Artikkelen fortsetter under annonsen

– Flyvningene går som normalt i dag og i morgen har vi ingen planlagte flyvninger. Hva som skjer videre kommer vi tilbake til, sier Flyrs kommunikasjonsdirektør Sandaker-Nielsen.

Mandag morgen varslet Flyr at selskapet ikke lyktes med den planlagte kapitalinnhentingen og at styret vurderer alternativer for videre drift.

Ber forbrukerne følge med

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, oppfordrer kunder til å følge nøye med og anbefaler å avvente med å kjøpe Flyr-billetter til situasjonen er avklart.

– Man kan ikke undervurdere at Flyr er i en alvorlig økonomisk situasjon. For forbrukerne er det mest alvorlig for de som allerede har Flyr-billetter som en forutsetning for å komme seg avgårde. De bør følge med, men også forberede seg på å finne alternativ transport.

På spørsmål om hva kunder gjør dersom selskapet går konkurs, svarer Iversen:

– Dersom Flyr går konkurs vil reisene bli innstilt og man har de samme rettighetene som ellers. Den eneste forskjellen er at selskapet ikke kan tilby deg en ny, tilsvarende billett.

Han legger til:

– Ved en eventuell konkurs vil det neppe være mye penger å hente i konkursboet. Da kan man gjøre kortreklamasjon, som innebærer å kreve refusjon for billetten gjennom kortutsteder.

Krisepenger

I begynnelsen av november i fjor varslet Flyr at det ville hente 430 millioner kroner i friske penger, men selskapet lyktes da ikke med kapitalinnhentingen.

Like etterpå kom en ny plan, som innebar å hente til sammen 700 millioner kroner, gjennom fire steg. Flyr lyktes da med det første steget, som innebar å hente 250 millioner kroner, men det har vært stor usikkerhet knyttet til resten av kapitalinnhentingen.

Selskapet har foreløpig ikke gått videre med steg to, nemlig å hente 100 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer til kurs 0,01 kroner per aksje. Flyr-aksjen har helt siden starten av november handlet til kurser under 0,0085 kroner per aksje – altså under 0,85 øre per aksje.

Da handelen åpnet på Oslo Børs mandag morgen stupte Flyr-aksjen fra start – over 70 prosent – og omsettes nå for rundt 0,2 øre.

Flyrs kriseplan Flyr ba investorene om å bli med på en firetrinns plan for å få inn totalt 700 millioner kroner i friske penger.

Først hentes 250 millioner kroner hos utvalgte investorer gjennom en rettet emisjon. I stedet for å bruke to børsdager på denne delen, kunne selskapet melde om en overtegnet emisjon.

Deretter ville Flyr be om at de eksisterende aksjonærene stiller med 100 millioner kroner gjennom en reparasjonsemisjon. Da må Flyr-aksjen ha en positiv kursutvikling etter første steg.

For investorene som deltok i første steg, åpnes det for at de får en tegningsrettighet (kjøpsopsjon) som kan benyttes til vinteren. Lykkes det, får Flyr ytterligere 250 millioner kroner.

Fjerde og siste steg er enda en reparasjonstransaksjon for de aksjonærene som ikke får være med i runde én og tre. Også det beløpet er på 100 millioner kroner.

Totalt skal det trykkes 70 milliarder nye aksjer til 0,01 kroner stykket, og det gir en dramatisk utvanning av Flyrs eksisterende aksjonærer – om de ikke deltar i reparasjonsemisjonene. De eksisterende eiernes eierandel vil utgjøre 0,9 prosent når alle fire steg er gjennomført.

Vurdert alternativer

Det går videre frem at styret og ledelsen har «jobbet intensivt» for å finne en bærekraftig og langsiktig plan for selskapets drift, og at det er blitt vurdert «et antall» ulike alternativer, inkludert wet leasing og andre strategiske alternativer.

Det opplyses at en leasing-avtale med et ikke-navngitt, europeisk flyselskap om utleie av seks fly var betinget av at ny finansering kom på plass. Flyr skriver at avtalen ville kunne sørget for lønnsomhet for halvparten av flåten frem til slutten av oktober i år.

En del av avtalen gjorde også at selskapet måtte reversere deler av kostnadskuttene som ble meldt i fjor, ettersom avtalen ble vurdert som «kritisk» for å komme i mål med finansieringsplanen.

Flyr skriver videre at det i samråd med rådgiverne har gitt meglerhusene Sparebank 1 Markets, Carnegie og Arctic Securities mandat om å lodde stemningen for en garantert tegningsrettsemisjon på 330 millioner kroner. Dette er for å oppfylle betingelsene for endelig signering av wet-leasing-avtalen og fylle på selskapets kontantbeholdning, opplyses det.

Imidlertid har det vist seg å være utfordrende å finne et tilstrekkelig antall garantister, og som følge av dette er selskapet nå i «en kritisk likviditetssituasjon på kort sikt». Selskapet tar også forbehold om at det ikke er noen garantier for at en eventuell løsning vil innebære «betydningsfulle verdier for aksjonærene».

