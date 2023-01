Artikkelen fortsetter under annonsen

Styret i Flyr har besluttet å sende inn begjæring om konkurs til Oslo tingrett, går det frem av en børsmelding tirsdag kveld. Beslutningen er enstemmig, ettersom ingen av styremedlemmene ser mulighet for noen løsning.

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sier styreleder Erik G. Braathen, som grunnla selskapet midt under pandemien.

Salg av billetter er stanset, og alle flyvninger innstilt, opplyses det.

– Jeg vil beklage til gjester som får ødelagt sine reiseplaner, samarbeidspartnere som må omdisponere sine ressurser, aksjonærer som taper på sin investering og ansatte som plutselig står uten jobb. Det er smertefullt å skuffe så mange. Samtidig vil vi takke alle som har heiet på oss, reist med oss og samarbeidet med oss. Det har gitt oss stor motivasjon til å gi gode opplevelser til våre gjester, sier Braathen.

– Tusen takk til de alle som har valgt å fly med oss det siste halvannet året. Tusen takk for at dere tok så godt imot oss og for alle heiaropene. Vi kommer til å savne dere alle og beklager på det sterkeste til dere som blir berørt av at vi nå er nødt til å gå inn for landing. Vi oppfordrer alle som har bestilt billett hos oss til å kontakte sitt kredittkortselskap for refusjon, sier administrerende direktør Brede Huser.

– Tusen takk til de alle som har valgt å fly med oss det siste halvannet året. Tusen takk for at dere tok så godt imot oss og for alle heiaropene, sier Flyr-sjef Brede Huser.

Selskapet vil komme med ytterligere informasjon om konkursprosessen når en bostyrer er oppnevnt. Oppbudsbegjæringen sendes inn til Oslo tingrett onsdag 1. februar.

De ansatte fikk melding om oppbudet samtidig som børsmeldingen ble sendt ut. Det skal bli arrangert et møte for ansattrepresentantene tirsdag kveld, opplyser pilotforeningen til DN.

På vei inn til allmøtet ville hverken representantene for Flyrs kabinforening eller pilotforening uttale seg til DN.

Kursras

Situasjonen for kriserammede Flyr ble enda mer prekær mandag morgen, da selskapet slukøret måtte melde fra til markedet at det ikke var kommet i mål med kapitalinnhentingen som ble satt i gang i fjor høst.

Styret vurderer nå alternativer for fremtidig drift, het det, og kunne ikke svare på hva som ville skje videre.

Reaksjonen i markedet var som ventet. Aksjen ble umiddelbart pauset da handelen åpnet på Oslo Børs mandag morgen, og kom først i gang fem minutter over klokken 09.00. Da raste aksjen rett ned, og endte dagen med et fall på over 70 prosent.

Flyrs livskamp Flyr ba i november i fjor investorene om å bli med på en firetrinns plan for å få inn totalt 700 millioner kroner i friske penger.

I første omgang ble det hentet inn 250 millioner kroner fra nye og eksisterende investorer.

Resten av de friske pengene skulle være inne på konto innen mars, men det ville krevd at aksjekursen holdt seg stabilt enten rundt eller over én øre per aksje.

I stedet har aksjen handlet kurser langt under én øre per aksje siden november.

Dette var den tredje krisemotiverte kapitalinnhentingen siden selskapet ble børsnotert for snart to år siden.

Mandag 30. januar varslet selskapet at pengejakten var mislykket, og styret og administrasjonen «må vurdere om det finnes alternativer for videre drift,» heter det i meldingen.

Fasit ved stengetid på Børsen var en sluttkurs på 0,2 øre. Det priser selskapet til kun 51,3 millioner kroner.

I forbindelse med konkursen vil selskapet nå be om at handel av aksjen suspenderes.

Vurdert alternativer

I begynnelsen av november i fjor varslet Flyr at det ville hente 430 millioner kroner i friske penger, men selskapet lyktes da ikke med kapitalinnhentingen.

Like etterpå kom en ny plan, som innebar å hente til sammen 700 millioner kroner, gjennom fire steg. Flyr lyktes da med det første steget, som innebar å hente 250 millioner kroner, men det har vært stor usikkerhet knyttet til resten av kapitalinnhentingen.

I mandagens melding opplyste Flyr at det hadde «jobbet intensivt» for å finne en bærekraftig og langsiktig plan for selskapets drift, og at det er blitt vurdert «et antall» ulike alternativer, inkludert wet leasing og andre strategiske alternativer.

En tentativ avtale med et ikke-navngitt europeisk flyselskap om utleie av seks fly ble også kommunisert, men denne avtalen var betinget av at ny finansiering kom på plass. Det har det ennå ikke gjort, og selskapet jakter nå 330 millioner kroner i en garantert tegningsrettsemisjon, for å oppfylle betingelsene for endelig signering av wet-leasing-avtalen og for å fylle på selskapets kontantbeholdning.

Imidlertid har det vist seg å være utfordrende å finne et tilstrekkelig antall garantister, og som følge av dette er selskapet nå i «en kritisk likviditetssituasjon på kort sikt», het det. Selskapet tok også forbehold om at det ikke er noen garantier for at en eventuell løsning vil innebære «betydningsfulle verdier for aksjonærene».