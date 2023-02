Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at selskapet selv meldte at det ville begjære oppbud, er nå oppbudsbegjæringen offentliggjort hos Oslo tingrett. Der kommer det frem at advokat Stine Snertingdalen fra Kvale Advokatfirma får oppdraget som bostyrer og at den samlede gjelden er på 2,44 milliarder kroner. Samtidig er posten for aktiva summert opp til å være 2,17 milliarder kroner.

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sa styreleder Erik G. Braathen i går kveld.

Offisielt har Flyr 407 ansatte, og retten legger videre til grunn at basert på det selskapet selv har oppgitt, er Flyr ikke i stand til å dekke løpende forpliktelser.

Får bruke ny konkurslov

I et intervju med DN like etter at koronapandemien hadde brutt ut, etterlyste Snertingdalen en ny konkurslov. Hun uttalte da:

– Hvis koronakrisen blir langvarig vil mange bedrifter få alvorlige og varige økonomiske problemer. Da er det viktig å ha et regelverk som håndterer selskaper i krise. Det har ikke Norge i dag og det haster å få det på plass.

Da Norwegian gikk gjennom konkursbehandlingen for to år siden, var det en parallell prosess irske og norske domstoler. Da var en ny lov på plass, men også denne er blitt kritisert. Finansprofessor Bjørn E. Eckbo har påpekt at konkursbehandling i norske domstoler ikke gir rom stor nok brolånsfinansiering underveis i rettsprosessen, slik SAS er avhengig av. SAS' konkursbehandling pågår i New York, og er ventet å bli avsluttet en gang i løpet av sommeren.

En forutsetning er dog at selskapets styre ønsker å drive videre etter en refinansiering, noe Flyrs styre meddelte tirsdag at det ikke ønsker å gjøre.

Ved lunsjtider onsdag har ikke Snertingdalen svart på DNs henvendelse, men skriver i en sms:

– Jeg ble oppnevnt av retten for kort tid siden, og vil bruke dagen i dag på å få en oversikt. Vi mottar allerede mange henvendelser fra passasjerer og andre kreditorer, og disse kan rettes til flyr@kvale.no.

Beklaget overfor leverandører

I tillegg til de ansattes lønninger kommer krav fra leasingselskapene som har leid ut de 12 flyene Flyr har benyttet og andre underleverandører som Menzies. Menzies har stått for bagasje- og passasjerhåndtering på Oslo lufthavn. Der er 11 av Flyrs fly parkert onsdag, mens ett ble fløyet til den tsjekkiske byen Ostrava mandag denne uken.

Da DN møtte Braathen i går kveld, sa Braathen:

– Vi må bare beklage overfor kunder som blir berørt av dette, samarbeidspartnere som må omdisponere ressursene og aksjonærer som har tapt penger. Og selvfølgelig ansatte som står uten jobb. Det er trist. Det er ikke så mye å si om det, selv om folk selvfølgelig er preget av situasjonen.

Braathen la ikke selv skjul på at avslutningen også gikk inn på ham selv.

I retten om to uker

I den foreløpige siste regnskapsrapporten fra Flyr, der regnskapene ble gjort opp per september, opplyses det at leasingforpliktelsene knyttet til flyene er på knappe 2,26 milliarder kroner. Tirsdag kveld skrev DN at Flyr har forsøkt å leie ut flyene videre til andre flyselskap. I desember var Flyr nær ved å signere en kontrakt med SAS om leie av seks fly med mannskap. De siste ukene har selskapet meldt at flere fly skulle sysselsettes som underleverandør for charterselskaper i 2023.

Tingretten skriver at Flyrs betalingsvansker «ikke er av forbigående art», og at vilkårene etter konkurslovens paragrafer om å ta oppbudsbegjæringen til følge, er til stede. Den første skiftesamlingen skal finne sted i Oslo tingrett 16. februar.

