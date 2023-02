Artikkelen fortsetter under annonsen

Drøyt to uker er gått siden det unge flyselskapet Flyr meldte konkurs den siste dagen i januar. Dagen etter ble Kvale-partner Stine Snertingdalen oppnevnt som bostyrer.

Torsdag la hun frem en rapport om økonomien i boet.

Den viser at selskapet hadde et driftsunderskudd på 963 millioner kroner i fjor. Underskuddet før skatt ble 1,2 milliarder kroner i fjor. Ved nyttår var egenkapitalen minus 277 millioner kroner.

Siden resultatet for de ni første månedene allerede er kjent, kan det slås fast at driftsunderskuddet i de tre siste månedene i fjor ble på 239 millioner kroner. Resultatet for skatt i fjerde kvartal var på 62 millioner kroner.

Til sammenligning meldte Norwegian torsdag om et 2022-overskudd på drøyt én milliard kroner før skatt.

Flyr, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1325 126 951,6% Driftsresultat (ebit) -963 -420 -% Resultat før skatt -1158 -437 -%

I retten torsdag møtte både bostyrer Snertingdalen og styreleder og gründer Erik G. Braathen i Flyr. DN spurte Braathen om han ville gi kommentarer til konkursen, men det ville han ikke. Han har ikke uttalt seg etter konkursen 31. januar.

Ved konkursen ble det kjent at selskapet hadde vel 2,4 milliarder kroner i gjeld og 2,17 milliarder kroner i aktiva. Det var 407 ansatte ved konkursen som senere har mottatt oppsigelse.

Noen dager senere kunne Snertingdalen opplyse at samlet lønnskrav, inklusive oppsigelseslønn, var rundt 50 millioner kroner. Av frie kontante midler hadde selskapet rundt fem millioner kroner ved konkursen, når såkalt «restricted cash» var trukket fra.

Ingen penger til overs

I boets rapport er det «foreløpig» registrert at kreditorer har meldt inn 397 krav på totalt ytterligere 63 millioner kroner. Det vil kunne øke betydelig. Snertingdalen sier i retten at usikrede kreditorer «trolig ikke» vil få noe penger ut av boet.

Flyr-bostyrer Stine Snertingdalen fra Kvale er hos Flyr i Oslo. Flere av de ansatte fikk sine oppsigelser mandag. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Som en detalj ble det nevnt i retten at Norwegian har kjøpt utstyr på Gardermoen for om lag fem millioner kroner. Alle de innleide Boeing 737-flyene ble levert tilbake til leasingselskapene innen 4. februar.

I retten spurte dommeren om tidligere styreleder Braathen ville kommentere bostyrets rapport:

– Nei, egentlig ikke. Jeg har fått gitt kommentarene jeg har behov for til bostyrer. Og så virker det som om bostyrer har fått en relativt raskt innsikt i flyvirksomheten, så all ære for det, sa Braathen til dommeren.

Flyene leies videre

Flyr eide aldri noen av flyene selv, men leide inn fra internasjonale leasingselskaper. Etter konkursen meldte rivalen Norwegian at det er i forhandlinger med Air Lease Corp. i USA om å overta leieavtaler på seks av totalt 12 tidligere Flyr-fly.

Disse flyene vil trolig om kort tid males om i Norwegians farger og skal bidra til Norwegians vekst frem mot høysesongen i sommer.