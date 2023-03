Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyselskapet SAS fraktet 1,6 millioner passasjerer i februar, fremgår det av en oppdatering tirsdag.

Det er en økning på 64 prosent fra samme måned i fjor, da det fortsatt var korona-reiserestriksjoner i enkelte land. I januar var det 1,4 millioner passasjerer som reiste med SAS.

– Passasjertallene viser en fortsatt positiv trend i etterspørselen, konstaterer toppsjef Anko van der Werff i en pressemelding.

Fyllingsgraden i februar endte på 71 prosent, en bedring på 13 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor.

Sommerprogrammet

Utover fyllingsgraden, eller kabinfaktoren som det også kalles, ser de andre nøkkeltallene slik ut:

Total kapasitet (ASK) var 2585 millioner setekilometer i måneden.

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 1831 millioner setekilometer.

I februar ble SAS' «yield», eller billettinntekter per fløyet passasjerkilometer, på 1,07 svenske kroner.

Konsernsjef van der Werff opplyser at selskapet forbereder lansering av 20 nye destinasjoner for den viktige sommersesongen.

Færre passasjerer

Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank konstaterer at «yield» er marginalt bedre enn hva meglerhuset ventet på forhånd og at fyllingsgraden er bedre enn før pandemien.

– SAS har samtidig fløyet færre passasjerer i februar enn vi ventet. Vi anslår at SAS har passasjerinntekter i februar på 1,8 til 1,9 milliarder svenske kroner. Det er marginalt på den svake siden, i forhold til våre estimater.

Pedersen trekker frem at tilsvarende inntekter i februar 2019, altså før pandemien, var på 2,2 milliarder svenske kroner.

Analytikeren tror det kan være fortsatt tøffere tider i vente, selv om det finnes lysglimt.

– Vi tror det er høy risiko for at et økonomisk tilbakeslag senere i 2023 vil redusere reiselysten, både blant fritidsreisende og forretningsreisende. Men vi vurderer samtidig at det er en oppdemmet reiselyst som følge av to år med pandemi, som kan gjøre seg synlig i form av høy aktivitet og høye priser rundt feriene i 2023.

Nytt stortap

Det er bare en drøy uke siden SAS la frem tallene for perioden november i fjor til januar i år.

Fasit ble et driftsunderskudd på drøyt 2,6 milliarder svenske kroner og et resultat før skatt på minus 2,6 milliarder kroner.

– Vi føler at vi er ferd med å snu rundt et hjørne nå. Vi opplever en langt høyere etterspørsel og har høyere passasjertall enn det vi hadde ventet, sa van der Werff.

SAS er som kjent midt i en omfattende konkursprosess i USA, Chapter 11, og må levere månedlige regnskapstall. Før kvartalsrapporten var det allerede kjent at SAS tapte rundt en halv milliard kroner i november og én milliard kroner i desember – altså totalt cirka 1,5 milliarder svenske kroner på to måneder. Inkludert januarmåneden endte resultatet etter skatt på minus 2,7 milliarder.

Omsetningen i hele kvartalet endte på nær 7,9 milliarder svenske kroner, sammenlignet med vel 5,5 milliarder svenske kroner i samme periode året før.

I rapporten skrev selskapet at det opprettholder målsetningen om en omsetning på 40 milliarder svenske kroner i regnskapsåret som løper ut i oktober. Ledelsen gjentok også at underskuddet kommer til å ende på mellom fire og fem milliarder før skatt.

Må låne mer

SAS søkte om konkursbehandling i USA, såkalt Chapter 11, i juli i fjor, og sa den gang at målet var å komme gjennom domstolsprosessen i løpet av 12 måneder. I forbindelse med årsresultatet utpå senhøsten ble det tydelig at denne fristen så ut til å ryke.

Gjennom rettsdokumentene argumenterte SAS' advokater senest i starten av februar for at SAS venter å innfri alle deler av DIP-låneavtalen i tide, altså før pengekrisen blir akutt. Den gang ble det slått fast at den frie kontantstrømmen var på 467 millioner dollar (cirka 4,8 milliarder kroner) ved utgangen av 2022.

I de samme dokumentene ble det argumentert for at SAS fortsatt har penger til å betale rådgiverne i Chapter 11-prosessen månedlige honorarer, men at det gjenstår å få utbetalt siste halvdel av brolånet.