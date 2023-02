Artikkelen fortsetter under annonsen

Det tyske flyselskapet Lufthansa hadde onsdag store problemer med sine datasystemer verden over, noe som førte til utbredte kanselleringer.

Lufthansa bekreftet onsdag ettermiddag at datasystemet er nede, og at det jobbes intenst med å rette feilen. It-problemene skyldes at flere glassfiberkabler ble skadd under byggearbeid i Frankfurt, skriver Reuters, som siterer en uttalelse fra Deutsche Telekom.

Klokken 15.45 melder nyhetsbyrået Reuters at IT-systemene er på vei tilbake til normalen. Flyvninger fra Frankfurt gjenopptas.

– Systemene starter på nytt. Vi håper å gjenopprette flystabiliteten. Det er avganger fra Frankfurt igjen, sier en talsperson i flyselskapet.

Feilen gjorde at ingen fly kunne ta av, at flyplaner ikke kan bli laget og data ikke kan bli overført. Flere fly til og fra Norge ble rammet.

– Vi ber passasjerer som skal reise med flyselskapet, om å følge med på flyavgangene sine, sier kommunikasjonssjef ved Avinor Oslo lufthavn Harald Kvam til NTB.