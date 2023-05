Artikkelen fortsetter under annonsen

Langdistanseselskapet Norse Atlantic Airways – som blant annet har Norwegian-gründer Bjørn Kjos på eiersiden og i styret – viser endelig regnskapet for årets første kvartal. Det er to måneder siden regnskapsperioden ble avsluttet.

Med en omsetning på knappe 40 millioner dollar endte endte bunnlinjen på negative 71 millioner dollar for flyselskapet. Det tilsvarer nær 800 millioner kroner med dagens dollarkurs. Dette var første vinter etter at Norses flyvninger til og fra USA kom i gang i juni i fjor.

Selskapet rapporterer at det hadde frie kontanter per mars, men egenkapitalen var negativ og totalt på minus 60 millioner dollar. Med dagens dollarkurs tilsvarer det omkring 675 millioner kroner, før selskapet fikk inn 150 millioner kroner i ny kapital fra aksjonærene i april.

Det har vært en krevende første vinter som lavprisselskap på langdistanse for Norse Atlantic-gründeren Bjørn Tore Larsen. Det har blant annet medført at enkelte ruter ble fjernet fra programmet på kort tid. I perioder i vinter har rundt fem av ti seter om bord vært solgt i snitt, ifølge månedstall.

– Vi visste første kvartal 2023 ville bli finansielt utfordrende mens vi begrenset flyvningene i perioden, som normalt er en sesong med lav etterspørsel. Vi valgte imidlertid å konsentrere vår innsats om å forsikre at alt var på plass for det som ligger an til å bli en god sommer foran oss, sier Larsen i onsdagens børsmelding.

Pengene rant ut i vinter

Årsresultatet for 2022 viste at egenkapitalen ved utgangen av året var på 10,5 millioner euro, eller vel 110 millioner kroner. Det var like etter en kapitalinnhenting på 300 millioner kroner i november i fjor, og før en ny kapitalinnhenting i april i år.

I den siste kapitalinnhentingen i april – en såkalt reparasjonsmisjon for eksisterende aksjonærer – ble det hentet inn 150 millioner kroner i friske penger. Uten disse pengene ville egenkapitalen ha vært tilsvarende lavere. Og pengene kommer godt med i forkant av den viktige sommersesongen. Larsen har tidligere sagt at kontantstrømmen fra driften skal bli positiv fra denne sommeren av.

Norse rapporterer nå at den frie kontantbehandlingen per mars var 37 millioner dollar, tilsvarende omkring 415 millioner kroner med dagens dollarkurs. Denne har falt fra 65 millioner dollar, eller 730 millioner kroner ved nyttår.

– Nå vet vi mye mer om hvor vi kan fly og hvilke markeder som er bærekraftige. Vi selger veldig godt med billetter for sommeren. Særlig London og Paris går bra, sa Larsen til DN sent i april.

Etter et kraftig kursfall gjennom fjoråret – en nedgang på over 80 prosent – har Norse-aksjen steget fra rundt åtte kroner til nærmere 15 kroner per aksje hittil i år.

Mange tomme seter

Norse Atlantic har slitt med å fylle opp kabinen med nok passasjerer, og det rammer en lavprismodell hvor målet er å selge minst ni av ti seter på hver flyvning til priser som helt klart er lavere enn hos tradisjonelle flyselskaper.

I perioden fra januar til mars var det mellom 50 og 60 prosent fyllingsgrad om bord i flyene. Den relativt svake etterspørselen kom på tross av at mange av Dreamliner-flyene var langtidsparkert på Oslo lufthavn i vinter.