Drøyt ti år etter at Norwegian meldte om de to første, innleide langdistanseflyene, Dreamliner fra flyprodusenten Boeing, i november 2011, startet Bjørn Tore Larsen opp et langdistanseselskap, basert på den samme flymodellen.

Og selv om Larsens selskap ikke knekket nakken i det første året med drift, slik Norwegians Atlanterhavs-satsing gjorde under koronapandemien, var det et solid milliardunderskudd Norse Atlantic la frem tirsdag morgen.

– Tallene var ganske forutsigbare, da 2022 var et oppstartsår. Vi hadde dessuten relativt få flyvninger sammenlignet med kostnadene, som betaling av lønn og drivstoff, sier Larsen.

Snart to år etter oppstarten, men kun med drift i siste halvår i fjor, er selskapet tett på å ha brent av alle de to milliardene som så langt er hentet i egenkapital.

Larsen vil ikke svare på hvor mye mer underskuddet ble enn det han hadde forventet for 2022. Den ferske rapporten viser at selskapet fikk et driftsunderskudd (ebit) på drøyt 146 millioner dollar i fjor, tilsvarende 1,5 milliarder kroner. Legges de finansielle kostnadene til, endte underskuddet på 175 millioner dollar, eller drøyt 1,8 milliarder kroner, i fjor.

«Tjene masse penger»

– Jeg har ikke tall på det, men jeg er fornøyd med at vi klarte å snu kursen etter at reiserestriksjonene inn i USA ble opprettholdt lenger enn forventet, og etter at den russiske invasjonen i Ukraina medførte at drivstoffprisene gikk i været, sier Larsen.

Han nevner nedskaleringen i oktober som et av grepene ledelsen tok. I vinter har selskapet hatt så lite som gjennomsnittlig fire fly i luften, og tidvis bare tre om dagen.

– Vi har hatt fingeren på pulsen hele veien. I dag opplever vi stor etterspørsel og gode priser, sier Larsen.

I halvårsrapporten skriver selskapet at billettsalget for den kommende sommeren ligger på 40 prosent høyere yield, et inntjeningsmål for gjennomsnittsbilletten, enn det den gjorde i fjor sommer.

Finansdirektør Ben Boiling understreker at dette gjelder for sammenlignbare ruter i fjor og i år i høysesongen om sommeren.

– Vi har kanskje vært litt lave på pris i starten, erkjenner Larsen, men er klar på følgende:

– Vår eneste prioritering er nå å tjene masse penger på de flyene vi har.

Norse-gründeren startet opp med omkring 240 millioner kroner i oppstartskapital. Siden er det blitt hentet inn nær 1,8 milliarder, hvorav de siste 300 kom i november. Da overrasket selskapet finansmarkedet med et akutt behov for å oppkapitalisere det britiske datterselskapet.

Inkludert kapitalen fra emisjonen i november, endte kontantbeholdningen i Norse på 670 millioner kroner ved utgangen av året. Ett år tidligere, da 2021 ble avsluttet, hadde selskapet fortsatt 1,4 milliarder kroner i kontanter.

Vil vurdere nye fly

Norse Atlantics 2022-regnskap slippes etter at trafikktallene for i fjor allerede er kjent. Første flight gikk over Atlanteren i juni i fjor, og selskapet har siden hatt en flåte som har vokst fra elleve til 15 fly gjennom høsten. Hele veien har to til fem fly vært leid ut videre, og i praksis har flåten dermed bestått av ni til ti fly.

Først sommeren 2024 – om godt over ett år – vil samtlige 15 fly være tilbake i Norses flåte. Larsen sier flyene er utleid med fortjeneste, men tilgangen på kun ti fly kan begrense vekstmulighetene noe.

Norwegian-sjef Geir Karlsen (til høyre) hadde på vei inn i 2020 hele 37 Dreamlinere i flåten. Bjørn Tore Larsen til venstre. (Foto: Rodrigo Freitas) Mer...

– Vi skal være veldig opportunistiske når det gjelder flåtestørrelsen. Vi vil ikke kjøpe dyre fly bare fordi vi opplever en økt etterspørsel og vil altså ikke vokse for enhver pris, men vi skal kjøpe fly når de er billige. Og vi har troen på at det vil komme perioder hvor de faktisk er det, sier Larsen og legger til:

– Selv med 15 fly er vi å anse som en stor spiller på langdistanse. Det er ikke så lett å sammenligne et selskap med et annet, men vi skal i denne størrelsen kunne bli en nisjeaktør på lavpris langdistanse. Vi skal blant annet bli best på alle tilleggsinntekter til billettene.

Tirsdag la Norse ut et omfattende investormateriell sammen med regnskapet for 2022. Der skrives det at merverdien av dagens leiekontrakter på Dreamlinerne er på omkring 380 millioner dollar. Dette skyldes at leasingprisene har steget etter at verden åpnet opp igjen etter pandemien, og at Boeing i en periode har pauset produksjonen av Dreamlinere.

Halv pris av Norwegian?

Norse skal ha fått leie inn flyene til 50 prosent av historiske priser. I dag er markedsprisen på Norses flytype mellom 865.000 og drøyt en million dollar per måned per fly, noe som er «betydelig høyere enn det Norse betaler».

– Vi våger å si at det er tak på den prisen, fordi det i kontraktene ikke er mulig å justere opp prisen som følge av økt inflasjon eller renter, sier Larsen.

At Larsens 15 Dreamlinere er leid inn fra to ulike leasinghus, som tidligere leide ut de samme flyene til Norwegian, er ikke å anse som at Norse har fått halv pris på Norwegians leiekontrakt, mener han:

– Nei, sammenligningen er ikke knyttet til enkeltaktører, men markedspriser som vi kjenner godt, og der vi vet at de var før koronapandemien brøt ut.

Norse kan fortsatt glede seg over et power-by-the-hour-element i kontraktene for de første 12 månedene etter levering. Det vil si at selskapet kun betaler for den tiden flyene faktisk er i luften. Gjennomsnittlig kontraktlengde er omkring elleve år, opplyser selskapet.

Full kapasitet neste vinter

Luftfartens hovedpulsåre over Atlanteren går mellom London og New York – begge med to store flyplasser. Norse har satset på billig-flyplassen utenfor London, Gatwick. Larsen mener Norse skal kunne bli den største tilbyderen av flyreiser til USA derfra, og tirsdag økte flyselskapet tilbudet fra Gatwick til USA.

– Vår britiske driftslisens gjør det mulig for oss å tjene inn billettsalg i vårt britiske datterselskap fra mars. Da vil vi se starten på det som blir Norse i fremtiden – et flyselskap med de største inntektene i USA, Storbritannia og Europa.

– Når vi nå også ser at vi har både vår norske og britiske driftslisens til sommeren, kommer vi til å ha fullt salg for hele sommeren og resten av året.

Larsen antyder at det vil komme nye destinasjoner på rutenettverket utover året, og at det slettes ikke blir aktuelt å nedskalere til høsten og før neste vinter.

– Det kan bli store justeringer gjennom året, og vi skal tilpasse oss etterspørselen. På den måten skal vi peise på. Neste vinter blir det mange ruter fra Nord-Europa til varmere strøk, og basert på den interessen vi ser hos andre flyselskap i dag, regner vi med å leie ut fly med mannskap neste vinter.