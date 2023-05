Artikkelen fortsetter under annonsen

Arendal-baserte Norse Atlantic Airways tapte nær 800 millioner kroner i vinter.

– Oppsummert er dette i tråd med det vi hadde sett for oss. Første kvartal er generelt et svakt kvartal for alle flyselskap, sier gründer og toppsjef i flyselskapet, Bjørn Tore Larsen, til DN.

Kvartalsrapporten viser imidlertid at den bokførte egenkapitalen er mer enn tapt.

Larsen selv vil ikke overdrive betydningen av at selskapet per mars hadde en negativ bokført egenkapital på drøyt 60 millioner dollar – tilsvarende rundt 630 millioner kroner. Det er en kraftig forverring fra en positiv egenkapital på knappe 10,5 millioner dollar, cirka 110 millioner kroner, ved nyttår.

Halverte kontantbeholdningen

– Det er to ting vi vurderer herfra, og det er den verdijusterte egenkapitalen, der vi blant annet kan inkludere våre fordelaktige leasingavtaler og vår kontantposisjon. Den verdijusterte egenkapitalen er positiv og kontantbeholdningen er oppadgående, sier Larsen.

Når det gjelder den rapporterte kontantbeholdningen, ble denne nesten halvert til 37 millioner dollar, tilsvarende omkring 415 millioner kroner med dagens dollarkurs. Denne har falt fra 65 millioner dollar, eller 730 millioner kroner ved nyttår.

Flyselskapene går vanligvis med underskudd i lavsesongen om vinteren, men det er likevel en periode hvor kassen fylles opp grunnet salget av flybilletter frem mot sommeren.

SAS økte kontantbeholdningen fra 5,1 til 5,8 milliarder svenske kroner i perioden fra nyttår til utgangen av mars.

Norwegian økte fra 7,8 til 8,6 milliarder kroner i samme periode.

Hos Norse gikk det motsatt vei.

Av 1,9 milliarder kroner fra investorene siden oppstarten, er over 1,5 milliarder kroner borte ved utgangen av mars.

Viser til flykontrakter

Hele Norses flåte er leid inn, og det er her selskapet finner 370 millioner dollar i merverdier. Det tilsvarer omkring 4,1 milliarder kroner med dagens dollarkurs. Merverdien baserer seg på et regnestykke der Norse-ledelsen sammenligner flyselskapets kontrakter på innleie av Dreamlinere med markedsprisen på denne innleien i dag. Norses finansdirektør Ben Boiling legger til at Norses leieavtaler har fastpris, og påvirkes ikke av inflasjon og at løpetiden er på 11 år i snitt for flyene i flåten.

Med en bokført negativ egenkapital på minus 60 millioner dollar, merverdier i flykontraktene på 370 millioner dollar, skriver selskapet at det har en verdijustert egenkapital på «over 300 millioner dollar». Det skulle i så fall bety at det to år gamle flyselskapet – med kort driftshistorikk – har bygget opp en egenkapitalbase på omkring 3,4 milliarder kroner.

Boiling sier store verdier, som landingstillatelser i London og New York, driftstillatelser og utsatt skattefordeler, ikke er inkludert i regnestykket. Og Larsen kommenterer:

– Styret er ikke bekymret for selskapets finansielle posisjon.

– Hvor ofte har du disse finansielle samtalene med styret?

– Jeg vil ikke gå inn på hvordan vi jobber i det daglige, men vi har selvsagt tett kontakt med styret som er komfortable med vår finansielle situasjon, sier Larsen.

Taus om andre kvartal

Med vinterens regnskap publisert 31. mai er allerede to tredjedeler av andre kvartal unnagjort. Og når Norse-ledelsen melder at det regner med å være i pluss i tredje kvartal, indikeres det kanskje at regnskapet for april–juni er negativt det også?

– Vi kan ikke si noe om regnskapet for andre kvartal før det er publisert. Vi er fortsatt i en oppbyggingsfase, og alle flyene skal være i luften fra 1. juli, sier Larsen.

Han forklarer at kostnadene ble høye fordi selskapet fortsatt er i en oppstartsfase. Det er to år siden selskapet startet opp, og den første flyvningen fant sted i fjor sommer. Fortsatt legges nye destinasjoner til rutenettet.

– Vi har vært i en oppbyggingsfase de siste månedene. Det innebærer at vi har ansatt kabinpersonell og trent opp piloter for sommermånedene. Dessuten kom vi i gang med vår britiske driftstillatelse i slutten av mars, og det koster også, legger Larsen til.

Han uttrykker ingen bekymring for det negative driftsresultatet i vinter:

– Nei, vi har kontroll på kostnadene. Totalen preges av at vi har mange engangskostnader, og kontantbeholdningen har faktisk vokst i kvartalet. Vi ser for oss at den vil vokse ytterligere de neste månedene, sier Larsen.

Optimist for sommeren

Larsen har tidligere uttalt at Norse for første gang vil være lønnsomme i den nært forestående sommeren, og nå presiserer han at det vil være fra regnskapet for tredje kvartal.

– Vi må jo over sommeren før vi ser fasiten, men de neste månedene ser sterke ut. Og med det mener jeg at alle våre 15 fly – hvorav fem er utleid – vil være i inntektsbringende posisjon fra 1. juli. I vinter har vi til sammenligning kun fløyet 3,5 fly i snitt, sier Larsen, og fortsetter:

– Basert på billettsalget til nå, kan vi si at fyllingsgraden i sommer vil bli høy. Vi har solgt mange seter til nå, og de resterende setene selges på gode priser.

Larsen sier høye drivstoffkostnader i kombinasjon med en svak krone ikke nødvendigvis er ille for Norse. Ifølge ham skyldes det at de amerikanske kundene bidrar til at selskapet får større andeler av inntektene i dollar.

– Alle forhold betraktet er jeg en stor optimist for sommeren. Med et positivt i regnskap i tredje kvartal anser vi nå også at regnskapet for hele andre halvår kan bli positivt.