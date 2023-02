Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyselskapet Norse Atlantic, med langdistansesatsing over Atlanterhavet, kommer tirsdag morgen med tall for fjoråret. Den ferske rapporten viser at selskapet fikk et driftsunderskudd (ebit) på drøyt 146 millioner dollar i fjor, tilsvarende 1,5 milliarder kroner. Driftsunderskuddet i siste halvår endte på 106 millioner dollar.

I den ferske halvårsrapporten understreker ledelsen at det er først i 2023 at Norse vil ha et helt driftsår. Samtidig må ledelsen påpeke at Norse fortsatt er i en oppbygningsfase frem mot sommeren, og at det først er fra andre halvår at det er i full drift.

– Etablering av et nytt flyselskap tar tid og krever investeringer og Norse er på sporet til å bli et lønnsomt transatlantisk lavprisselskap. Å bygge en pålitelig og kjent merkevare må gjøres kontinuerlig og fullføres ikke over natten, skriver ledelsen.

Legges de finansielle kostnadene til, endte driftsresultatet på minus 175 millioner dollar eller drøyt 1,8 milliarder kroner i fjor.

Det betyr at selskapet fortsetter å brenne av aksjonærenes innsats. Inkludert Norse-gründer Bjørn Tore Larsens oppstartskapital på omkring 240 millioner kroner, er det totalt blitt hentet inn omkring to milliarder kroner i egenkapital.

Norse Atlantic begynte med å hente 1,3 milliarder kroner i aksjemarkedet i forbindelse med at det gikk på børs senvintres 2021, men lenge sto kapitalen bare på konto i påvente av at selskapet satte i gang flyvningene over Atlanteren. Den første flyvningen kom først igang i fjor sommer.

Da uttalte Larsen til DN:

– Vi har ikke behov for mer penger.

Kontantbeholdningen halvert

I september rapporterte Norse et underskudd på en drøy halv milliard kroner for første halvår, og da hadde tonen endret seg noe. Larsen mente likevel at det ikke var behov for å hente penger i vinter.

Norse overrasket derfor aksjemarkedet i november, da selskapet meldte at det måtte hente inn ytterligere 300 millioner kroner som følge av et krav fra britiske luftfartsmyndigheter, som ønsket at Norse Atlantics britiske datterselskap ble oppkapitalisert.

Inkludert kapitalen fra emisjonen i november, endte kontantbeholdningen i Norse på 670 millioner kroner ved utgangen av året. Ett år tidligere, da 2021 ble avsluttet, hadde selskapet fortsatt 1,4 milliarder kroner i kontanter.

Norse Atlantic Airways, årsresultat 2022 (i millioner USD) 2022 2021 Endring Omsetning 104,3 - -% Driftsresultat (ebit) -146,1 -8 -% Resultat før skatt -175 -7 -%

I halvårsrapporten gjentar Norse-ledelsen at en reperasjonsemisjon på 150 millioner kroner skal gjennomføres i løpet av første halvår av 2023. Ledelsen skriver at selskapet er «tilstrekkelig finansiert» for oppskaleringen til sommeren.

– Sterkt salg ved utgangen av 2022 og utover vinteren for sommeren gir foreløpige indikasjoner på at andre halvdel av 2023 kan bli selskapets første lønnsomme periode siden det begynte å fly, skriver ledelsen.

Norse-sjef Bjørn Tore Larsen er tirsdag formiddag ikke tilgjengelig for intervju, får DN opplyst.

Flydd med halvfulle fly

Norse Atlantics kvartalstall slippes etter at trafikktallene for i fjor allerede er kjent. Første flight gikk over Atlanteren i juni i fjor, og selskapet har siden hatt en flåte som har vokst fra elleve til 15 fly gjennom høsten. Hele veien har to til fem fly vært leid ut videre, og i praksis har flåten dermed bestått av ni til ti fly. I vinter har selskapet i gjennomsnitt kun flydd med fire fly, opplyses det i tirsdagens rapport.

Høyest fyllingsgrad hadde Norse i fjor sommer, i månedene juni og juli, da nøkkeltallet var på over 80 prosent. De fire siste månedene av fjoråret fikk Norse bare fylt opp 50 til 61 prosent av flyene.

Uten de helt store operasjonelle økningene er likevel børsverdien økt fra 310 millioner kroner, som var børsverdien dagen før emisjonen ble satt i november, opp til 815 millioner kroner mandag denne uken. Her inngår da de 300 millionene som ble hentet i den siste emisjonen.

For aksjonærene i Norse Atlantic og Norwegian har 2023 startet med løft. Her Bjørn Tore Larsen (fra venstre) sammen med Norwegian-sjef Geir Karlsen i fjor sommer. (Foto: Rodrigo Freitas) Mer...

Sola-ordfører Tom Henning Slethei er blant dem som har nytt godt av kursløftet i år. Gjennom et par transaksjoner i desember endte han opp med 5,9 millioner aksjer. På kurser rundt fire kroner har denne investeringen doblet seg i verdi. Etter litt gevinsthenting i vinter har han nå fem millioner aksjer som på Oslo Børs er priset til 20 millioner kroner.

De av aksjonærene som har sittet lenge med Norse-aksjene har derimot hatt en blandet opplevelse. Larsen, som etablerte selskapet for knappe to år siden, sitter selv med en fjerdedel av aksjene. Totalt har han investert over 330 millioner kroner i selskapet, men aksjeposten er på drøyt 200 millioner. En tredjedel av Larsens investering ble gjort i emisjonen i november.

