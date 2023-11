Artikkelen fortsetter under annonsen

To og et halvt år etter oppstarten – hvorav selskapet har hatt fly i luften i drøyt 17 måneder – har Norse Atlantic fått inn over 1,9 milliarder kroner fra aksjonærene. Nå vurderer ledelsen å be om ytterligere 45 millioner dollar, eller omkring 500 millioner kroner.

Sent tirsdag kveld meldte nemlig langdistanseselskapet med hovedkontor i Arendal at det trolig må be om ytterligere kapital fra aksjonærene.

En av grunnene er at ledelsen venter at vinteren blir tøff. Det fikk de bittert erfare da selskapet tapte 800 millioner kroner, fordelt på januar, februar og mars i år. Dessuten opplever det en «ugunstig utvikling for arbeidskapitalen», som har medført mindre likviditet.

DN sendt på gangen

Onsdag klokken ti hadde flyselskapets ledelse invitert til en presentasjon av regnskapet hos Pareto Securities i Vika i Oslo. DN var til stede sammen med øvrig presse – men mediene ble avvist og bedt om å forlate rommet før møtet startet.

Kun investorer, analytikere og finansielle rådgivere fikk være til stede da Bjørn Tore Larsen og co. skulle forklare hvordan selskapet skal komme seg gjennom vinteren og sikre penger til driften. Til stede på møtet var blant annet toppsjef Christian Jomaas i Pareto Securities og leder for finansiell rådgivning hos henholdsvis Pareto og Sparebank 1 Markets.

Først sent på ettermiddagen tok Norse Atlantics gründer og toppsjef, Bjørn Tore Larsen, seg tid til en prat med DN om økonomien.

– Hvor mange investorer har du snakket med i dag?

– Det har jeg ikke tallet på. Det har gått i ett, svarer han.

Skylder på høyere kostnader

I mai i år uttalte Larsen:

– Styret er ikke bekymret for selskapets finansielle posisjon.

Han viste da til at den bokførte egenkapitalen på minus 60 millioner kroner langt ifra viste selskapets reelle verdier, og at den egenkapitalen burde inkludere 370 millioner dollar fra merverdier i flykontraktene.

Én måned tidligere, i april, sa Larsen at flyselskapet skulle være selvfinansiert fra da av:

– Det tenker jeg absolutt.

Han fikk også spørsmålet om når det ville bli en positiv kontantstrøm:

– Vi har mål om å tjene penger i andre halvår i år, og så for hele det neste året, sa Larsen.

Et halvt år senere er det åpenbart at målene ryker. Kontantbeholdningen har falt fra 44 til vel 27 millioner dollar gjennom høysesongen i tredje kvartal i år.

– Hva gikk galt?

– Vi har først og fremst dyrere drivstoff enn ventet, og det ga cirka 20 millioner dollar høyere kostnader. Og det er et svakere marked for flyfrakt. På toppen av det har vi fått justeringer i betalingsplanen med en av våre store leverandører som ikke er positivt for likviditeten, sier Larsen onsdag ettermiddag.

– Er det realistisk å levere overskudd i andre halvår?

– Det er kanskje ikke realistisk. Jeg har alltid sagt at slike anslag kommer an på billettsalg og kostnadsutviklingen. Vi leverte overskudd i tredje kvartal, og er godt fornøyd med billettsalget.

– Hvor sikker kan du være på at 500 millioner friske kroner er nok til å ta dere gjennom vinteren?

– Vi mener det er tilstrekkelig, også hvis vi modellerer et såkalt «worst case». Men man kan aldri gi noen garantier.

– Hvor mye av kapitalbehovet er du sikker på å få inn etter å ha møtt investorer?

– De to største aksjonærene (Larsen selv og hovedaksjonær Scorpio Holding, red.anm.) har signalisert at man vil gi inn med et beløp minst tilsvarende dagens eierandel. I tillegg er det to flyselskaper som har meldt sin interesse.

– Er det to aktører som vil drive Norse videre som i dag, eller som bare vil ha flyene?

– De vil drive Norse videre som i dag.

– Er Norwegian én av dem?

– Jeg kan ikke gi deg spesifikke navn.

– Har disse aktørene åpnet for å gå inn med deler av kapitalbehovet?

– Det er pågående prosesser. Jeg vil ikke utelukke det.

– Når konkluderer Norse om man får pengene på plass?

– Det er ikke noen eksakt tidsplan for det, sier Larsen.

Aksjen stupte

Med 17 måneders drift og allerede 1,9 milliarder kroner tapt, renner over 110 millioner kroner ut av selskapet hver driftsmåned. Per september hadde selskapet sendt Norse-fly opp i luften drøyt 4400 ganger, hvilket tilsier at aksjonærene har sponset hver flight med nær 430.000 kroner.

Aksjen falt kraftig etter børsåpning onsdag – ned mer enn 30 prosent. Kursen nærmet seg da 12 kroner per aksje for første gang siden starten av februar.

Senere hentet aksjen seg inn og var ned 15–20 prosent store deler av ettermiddagen.

Passerer to milliarder

I fjor høst måtte selskapet ha påfyll av 300 millioner kroner, da britiske myndigheter krevde mer soliditet for å gi britiske tillatelser, da Norse ønsket å etablere et eget flyselskap i London med egen driftstillatelse til å fly mellom Storbritannia og USA.

De 300 millionene ble etterfulgt av en reparasjonsemisjon i vår, der det tikket inn 150 nye millioner kroner. Med det hadde selskapet totalt fått inn over 1,9 milliarder kroner, hvorav oppstartskapitalen på knappe 1,3 milliarder er den største biten.

Strategisk agn

Norse-ledelsen kom med nyheten om kapitalbehovet sammen med en kvartalsrapport tirsdag kveld. Den viser at sommerens drift – som Larsen tidligere har uttalt skulle være lønnsom – knapt nok ga pluss i regnskapet. Fasiten viser et overskudd på 1,6 millioner dollar før skatt. Samtidig har situasjonen for egenkapitalen forverret seg, den er nå negativ med 80,3 millioner dollar i den bokførte balansen.

Norse Atlantic Airways, resultat per 3. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 344,7 57,8 496,4 % Driftsresultat (ebit) -78,4 -87,4 -% Resultat før skatt -104,3 -107,9 -%

Tirsdagens investormelding inneholder passende nok også en opplysning om at industrielle aktører har henvendt seg for å diskutere potensielle muligheter.

For to uker siden ble det kjent at den italienske rederfamilien Lauro og dets investeringsselskap Scorpio Holding passerte 20 prosent av aksjene i Norse. Lauro er nå den største eieren i Norse, og har passert gründer og Norse-sjef Larsen på aksjonærlisten. De to har forpliktet seg til å stille opp i den eventuelt kommende kapitalinnhentingen.

Aksjonærlisten preges ellers av investorer som Kjell Ulrichsen med familie, Arne Blystad, Magnus Halvorsen, Bjørn Kjos, Tom Henning Slethei og Ketil Skorstad.