Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg synes det er synd med alle som starter opp og ikke får det til.

Bjørn Kjos grunnla flyselskapet Norwegian i 1993 og var en av Norges mest fremtredende næringslivstopper frem til han gikk av som Norwegian-sjef i 2019.

Kjos har stor sympati med Flyr-grunnlegger Erik G. Braathen, som tirsdag måtte levere den tunge beskjeden om at Flyr begjærer oppbud etter 580 dager i luften.

– Det er veldig vanskelig å etablere flyselskap, det husker jeg fra vår tid. Da vi startet opp hadde vi bare SAS som konkurrent, som vel den gang var et av verdens dyreste flyselskaper, og vi hadde store problemer med å konkurrere, sier Kjos, og fortsetter:

– Det er ikke noe lett å slå seg inn som et tredje selskap, særlig ikke når du er liten og har høye kostnader. Det er ekstremt vanskelig for et lite selskap, sier Kjos.

Kjos beskriver Braathen som en veldig flink fyr, og Flyr som et selskap med mange flotte folk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ikke noen kioskvelter

Flyr ble etablert midt under pandemien, på et tidspunkt der fremtiden til både SAS og Norwegian var i det blå.

Flere eksperter har uttalt at Flyr trolig satset i håp om at enten SAS eller Norwegian skulle forsvinne, ettersom det var langt fra sikkert at det var plass til mer enn to flyselskaper i Norge.

Norwegian-sjef Geir Karlsen sa til DN før nyttår at han trodde noen flyselskaper og investorer hadde satset på at Norwegian ikke skulle overleve.

– Flyr også? ville DN vite.

– Jeg har ikke lyst til å nevne navn, men jeg tror det har skjedd, ja. Noen har nok gjort en «bet» på at vi eller andre ikke skulle klare det, sa Karlsen.

Kjos ønsker ikke å spekulere i om Flyr etablerte seg i håp om en konkurs i Norwegian eller SAS, men konstaterer at det ville kunne blitt vanskelig uansett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er klart, hvis SAS eller Norwegian hadde gått over ende, ville det vært et konkursbo med null gjeld og ekstrem kostnadseffektivitet, og det er et vanskelig selskap å konkurrere med, sier Kjos.

Kjos tror ikke konkursen får stor betydning for hverken Norwegian eller SAS.

– Flyr fløy ikke så mye hverken på innenlands eller utenlands, så dette er ikke noen kioskvelter sånn sett, sier han.

– Økonomiske tyngdekraften

Kjos har langt ifra lagt luftfarten på hyllen selv om det nå er over tre år siden han ga seg som Norwegian-sjef. Han investerte nylig mer penger i langdistanseselskapet Norse Atlantic, som han tidlig var en støttespiller i som aksjonær og styrerepresentant.

Grunnlegger, konsernsjef og største aksjonær i Norse Atlantic, Bjørn Tore Larsen, sier tirsdag kveld til Agderposten at den økonomiske tyngdekraften har virket inn for Flyr.

– Dette er trist for de ansatte og kundene. Dessuten har norsk luftfart godt av konkurranse. Men her er det den økonomiske tyngdekraften som har virket inn, sier Larsen til avisen, ifølge NTB.

– Det er ikke vanskeligere her enn andre steder. Men når det er sagt, så har det nok vært for stor konkurranse på innenlandsmarkedet, sier Larsen.

Larsen understreker at Norse ikke kommer til å forsøke å overta noen av Flyrs ruter, ettersom Norse først og fremst driver med langdistanseflyvninger. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.