Flyselskapet Norwegian melder torsdag ettermiddag at det har betalt gebyret på nær 400 millioner kroner for manglende levering av klimakvoter i 2020. Men selskapet bestrider fortsatt kravet og vil søke om erstatning for beløpet når det er kommet en endelig konklusjon i saken, fremgår det.

Det er godt over ett år siden Miljødirektoratet varslet Norwegian om gebyr på 400 millioner kroner for ikke å ha levert klimakvoter for 2020. På det tidspunktet var det da hardt pressede flyselskapet under rekonstruksjon.

Miljødirektoratet mente kvoteforpliktelse gjaldt likevel. Norwegian mente på sin side at selskapet var forhindret fra å innfri disse, og at det endog kunne medføre straffansvar, all den tid det var under rekonstruksjon. Norwegian varslet at det ville ha en rettslig avklaring, og klaget senere også på vedtaket.

I slutten av desember sa Klima- og miljødepartementet seg enig med Miljødirektoratet, etter å ha vurdert saken.

– Vi opprettholder Miljødirektoratets vedtak om at Norwegian Air Shuttle må betale gebyr for manglende levering av klimakvoter. At Norwegian Air Shuttle ble rekonstruert i 2020 og 2021, fritar dem ikke for denne plikten, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.