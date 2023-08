Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvaret har vekslet mellom de arge konkurrentene i luftfarten, og nå inngår det avtale om innkjøp av flyreiser med Norwegian for tredje gang. Kontrakten, som er på fire år og starter i 2024, omfatter anslagsvis 250.000 reiser hvert år og har en anslått ramme på én milliard kroner.

Med den nye kontrakten bytter Forsvaret ut SAS som underleverandør, som har hatt kontrakten siden 2019. Avtalen med Forsvaret anses som en av de mest lukrative i luftfarten, og den innebærer et stort volum flyreiser i Norge og Norden for ansatte i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell.

Norwegian-aksjen steg fra start på Oslo Børs onsdag, og kursen var løftet 4,3 prosent etter en halvtime.

Med Widerøe på laget

En pressemelding opplyser Norwegian at selskapet nå vil gjeninnføre direkteruten fra Oslo til Bardufoss med 17 ukentlige avganger, og fly fra Oslo til Lakselv med to ukentlige avganger.

– Vi ser frem til å få på plass Norwegian som leverandør av flyreiser til forsvarssektoren i Norge og Norden. Det legges opp til et rutetilbud som dekker våre behov på viktige destinasjoner. Norwegian vil bidra til å dekke behovene for flyreiser på en god måte, uttaler Lars-Christian Aamodt, generalmajor og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, i en pressemelding.

Meldingen om Norwegians kontrakt kommer bare en måned etter at Norwegian flagget kjøpet av Widerøe. Norwegians kjøp av SAS' gamle datterselskap skapte store overskrifter. Konserndirektør og norgessjef i SAS, Kjetil Håbjørg, uttalte da til DN:

– I SAS er vurderingen at Widerøe i økende grad er blitt en direkte konkurrent.

Viktig brikke

For SAS vil Norwegians kontroll over Widerøe, samt tapet av kontrakten med Forsvaret, innebære at SAS blir kraftig utfordret i Norge. Innenrikstrafikken i Norge har også for SAS vært en veldig viktig brikke i konsernet.

I tillegg til avtalen med Norwegian, har Forsvaret også signert en kontrakt med Widerøe. I en pressemelding fra Widerøe opplyses det at selskapets nye kontrakt med Forsvaret er på 35 millioner kroner.

