Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisene på flybilletter har steget markant det siste året, delvis på grunn av inflasjonen.

Ryanair-sjef Michael O'Leary er blant dem som varsler slutten på de superbillige billettene. Han tror likevel ikke at det blir full brems i passasjertallet.

I et intervju med Financial Times slår han tilbake mot de største pessimistene.

– Jeg tror oppfatningen om at det ikke er mer vekst i Europa, og at Europa er fullstendig tømt, er feil, sier O'Leary til FT.

I kjent stil harselerer iren med konkurrentene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Så lenge vi ikke gjør noe dumt, noe som er en daglig utfordring i dette markedet, vil vi fortsette å tørke gulvet med alle de andre flyselskapene i Europa.

Bestiller 300 fly

Ryanair har vært blant vinnerne etter at pandemien trakk seg tilbake og har gått inn i markeder hvor konkurrenter har feilet.

Flyeselskapet, som allerede er størst i Europa, har en ambisiøs plan om 300 millioner passasjerer i året innen 2034. Nylig ble det inngått en avtale om kjøp av 300 nye kortdistansefly til en verdi av 40 milliarder dollar.

Passasjertallet er 13 prosent høyere enn før pandemien, til tross for svekket kjøpekraft, flyskam og utsikter for høyere CO 2 -avgifter.

O'Leary tror veksten i bransjen vil ligge på mer moderate nivåer, som fire-fem prosent, de neste årene. Han mener Ryanair har rikelige muligheter til å vokse ved å ta markedsandeler i Vest-Europa, og å utvikle nye markeder i Sentral- og Øst-Europa.

– Tosifret vekstrate var mulig da selskapet var mindre, men med 600 fly i luften klarer de ikke å opprettholde den raten uten at det går utover lønnsomheten, sier analytiker Alex Irving i Bernstein til FT.

Analytikere FT har snakket med mener at ingen andre enn ungarske Wizz Air klarer å matche samme kostnadsbase som Ryanair har lagt seg på.

Artikkelen fortsetter under annonsen

25 prosent høyere priser

I et intervju med DN nylig, forespeilet Norwegian-sjef Geir Karlsen at kostnadene målt i setekilometer skal ned på rekordlave 0,42–0,43 kroner året sett under ett.

– Det er målet ja. Når vi får alle flyene i drift, så synker kostnadsnivået, sa Karlsen.

Prisene er rekordhøye, og Karlsen tror ikke prisnivået på billettene vil falle med det første. Han benyttet anledningen til å komme med et stikk til analytikerne.

– Når du ser på momentum i bookingene, der snittprisene ligger 25 prosent over nivået på samme tid i fjor, da tenker jeg at analytikerne bør ta en titt på tallene, sa Norwegian-sjefen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.