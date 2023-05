Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyselskapet Norwegian la fredag morgen frem trafikktallene for forrige måned.

Selskapet kan vise til at det hadde 1,7 millioner passasjerer i april, det er 19 prosent høyere enn i april året før, opplyser selskapet. Fyllingsgraden endte på 83 prosent.

– Vi er fornøyd med denne månedens trafikktall. April er den første hele måneden i vårt sommerprogram, med flere ruter og hyppigere avganger. Vi er spesielt fornøyd med den fortsatt sterke bookingtakten vi opplever før sommersesongen, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Tallene tas godt i mot av investorene på Oslo Børs, som sender aksjen opp nær seks prosent fra start.

April-tallet er den sterkeste måneden hittil i år. Mars-tallene viste at selskapet fløy 1,5 millioner passasjerer, og månedene i forkant lå tallet mellom 1,1 til 1,2 millioner passasjerer.

– Vi er veldig glade for å se at et økende antall passasjerer velger å fly med Norwegian, og jeg ser frem til å ønske nye og gamle passasjerer velkommen om bord i det som ser ut til å bli den sterkeste sommeren noensinne for Norwegian, sier Karlsen.

Selskapet opplyser at 83,4 prosent av alle avgangsflyvninger ankom i rute eller innen 15 minutter fra planlagt ankomsttid, og 95,4 ankom i tide eller i løpet av en time fra planlagt ankomsttid.

Overskudd i 2022

Norwegian la frem sitt første overskudd på driften siden 2016, da tallene for 2022 ble sluppet i midten av februar.

Det er vanlig at flyselskapene taper penger om vinteren og forsøker å hente det inn gjennom et solid overskudd om sommeren. I fjor fikk Norwegian i realiteten første overskudd på selve driften i fjor siden før koronapandemien – etter enorme milliardtap i en årrekke og til slutt en krevende konkursprosess.

Det endte med et overskudd før skatt på like over én milliard kroner i 2022. På forhånd var det ventet 565 millioner kroner i pluss for hele året.

På bunnlinjen leverte Norwegian et overskudd også i 2021 – men det var takket være et milliardbeløp i regnskapstekniske justeringer fra pandemien, og ikke fra selve driften.