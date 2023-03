Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha stått parkert siden starten på koronapandemien blir Dreamlineren med kjennetegnet LN-LNA skrotet. Og samme skjebne gjelder for LN-LNB. Flyene var de første langdistanseflyene Norwegian fikk inn i flåten i 2013 – og kun ti år senere er det nå over og ut for flyene med Sonja Henie og Thor Heyerdahl på halen.

Denne uken sendte den irske flyhåndtereren EirTrade Aviation ut en pressemelding der opphuggingen av flyene omtales slik:

– EirTrade Aviation vil demontere og videresende deler fra de to første B787-8-flyene i verden som tas ut av kommersiell drift. Først fløyet kommersielt i 2011 er 787-8, eller Dreamliner, Boeings widebody flaggskip og til dags dato har ingen av flytypen blitt tatt ut av kommersiell drift, skriver EirTrade-ledelsen i en pressemelding.

Mugg i flyet?

Norwegian bestilte de tre første langdistanseflyene i 2011, samme år som de første Dreamlinerne kom i kommersiell drift. Året etter utvidet Norwegian bestillingene med innleie av to til. I 2012 ble også gigantbestillingen av 222 kortdistansefly lagt inn.

I 2011 het det fra Boeings side at en Dreamliner-flykropp skulle klare 44.000 flyvninger i løpet av levetiden. Med to flyvninger om dagen, ville det tilsi at flyet skulle kunne være operativt i over 60 år. SAS har på sin side fortsatt 20 år gamle langdistansefly i drift.

Artikkelen fortsetter under annonsen

EirTrade skriver at demontering av de gamle Norwegian-flyene vil ta omkring tre måneder, og deretter er delene tilgjengelige i markedet.

– Vår relasjon til flyselskapene, verkstedene og produsentene av delene var avgjørende når det gjelder 787-flyene for å sikre dette prosjektet og maksimere verdien av de to flyene, uttaler Lee Carey, som er en av EirTrades direktører.

Hans sjef, Ken Fitzgibbon, uttaler i samme melding:

– Ettersom ingen 787-fly er blitt tatt ut av kommersiell drift til nå, er det nær sagt ikke mulig å oppdrive brukte deler til disse flyene. Vi går inn i dette som en nisjeaktør, og håper å bli markedsledende på levering av brukte deler for denne flytypen. Det vil bidra til å redusere kostnaden for eiere av 787-fly.

Bjørn Kjos om bord på LN-LNAs første tur med passasjerer i juli 2013. I en måned ble flyet testet på ruten Oslo-London før det ble satt på ruter til Thailand og USA. (Foto: Silje Eide) Mer...

At flyene vrakes etter kun ti år i drift har skapt reaksjoner blant flyentusiaster på sosiale medier. På et av diskusjonsforaene hevdes det at disse flyene har hatt manglende vedlikehold, og sågar at de har «stått på bakken så lenge med fukt inni, så må alt byttes ut pga. mugg».

– Begge flyene ble levert tilbake til eieren i mai 2021, opplyser kommunikasjonsavdelingen i Norwegian.

Derfra vil ingen kommentere hva Norwegians synspunkt er på at selskapets tidligere Dreamlinere skal skrapes etter bare ti år i drift, ei heller at det påstås å være mugg i de parkerte flyene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian leide opprinnelig de to flyene av leasinghuset DP Aircraft Irland.

Fullastet med utfordringer

Flyene som nå vrakes ble satt i en heseblesende satsing fra starten av. Det skulle vise seg å bli utfordrende for den nye flymodellen fra Boeing og for Rolls-Royce Trent 1000-motorene. Norwegian fikk raskt erfare at det burde hatt mer enn to-tre fly i luften fra starten av. Reklamemann og Norwegian-passasjer i Bangkok januar 2014, Rune Brynhildsen, lanserte begrepet «Kjosfast», og det fikk raskt etablere seg.

Les også: Norwegians nødlanding

Brynhildsen og de andre Norwegian-passasjerene skulle etter planen fly hjem fra Thailand første nyttårsdag, men ble flere dager forsinket. LN-LNA, flyet med Sonja Henie på halen, var blant flyene som frekventerte flyruten mellom Thailand og Skandinavia i starten.

I mai 2012 kunne en stolt Bjørn Kjos vise frem selskapets nøkkel til destinasjoner på andre kontinenter. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Utfordringene på langdistanse ga seg imidlertid ikke for Norwegian. Boeing klarte ikke å stille med reservedeler, og i tillegg stilte Boeing med store forsinkelser på flyleveransene. Kun et drøyt år etter at Dreamlinerne var satt i drift, var Norwegians regnskapsmessige tap allerede i milliardstørrelsen.

– Problemene har vært mye større enn noen kunne ha forestilt seg da vi startet opp, sa Kjos da han la frem Norwegians delårsregnskaper høsten 2014.

Så skulle det vise seg mer problematisk å få de riktige tillatelsene av amerikanske myndigheter. Og samtidig vokste gjelden.

Da koronapandemien brøt ut for snart tre år siden hadde de 37 Dreamlinerne bidratt solid til at gjelden var oppe i over 80 milliarder kroner.

Under konkursbehandlingen ble det tidlig klart at selskapet måtte droppe langdistansesatsingen for å få med seg nye investorer på laget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.