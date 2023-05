Regjeringen gir opp bonuskrangelen med Norwegian Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) insisterte på at Norwegian måtte tilbakebetale bonuser gitt under pandemien, og andre politikere ville ha søksmål. Nå legges saken bort for godt.

2 min Publisert: 26.05.23 — 04.04 Oppdatert: 2 timer siden