Torsdag morgen var det en tydelig fornøyd Norwegian-sjef som møter analytikere og investorer på Aker Brygge. Ikke bare hadde Geir Karlsen med seg et regnskap for fjoråret som bygger opp kontantbeholdningen, men han opplever at billettsalget nå er høyere enn forventet. At lille Flyr er borte fra markedet har flere fordeler for Norwegian:

– I løpet av kun to uker solgte vi én million billetter under nyttårssalget, men vi ser at salget har holdt seg godt oppe – også etter at salgsperioden var ferdig, sier konsernsjef Geir Karlsen fra scenen torsdag morgen.

Videre sier Karlsen at det er oppmuntrende å se volumet av solgte billetter for sommeren. Og han kan se tilbake på en omsetning på fem milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med 2,5 milliarder kroner i samme periode året før. På forhånd ventet analytikerne denne gang rundt 4,6 milliarder kroner.

Snuoperasjon på seks år

Norwegians driftsresultatet (ebit) i fjorårets tre siste måneder endte på minus 39,3 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 263 millioner kroner i samme periode året før. Fem analytikere ventet på forhånd et driftsunderskudd på 410 millioner kroner. Det viser estimater innhentet av selskapet selv.

Underskuddet før skatt var 80 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med et lite overskudd på samme tid i fjor, preget av regnskapstekniske effekter.

Det er vanlig at flyselskapene taper penger om vinteren og forsøker å hente det inn gjennom et solid overskudd om sommeren. I fjor fikk Norwegian i realiteten første overskudd på selve driften i fjor siden før koronapandemien – etter enorme milliardtap i en årrekke og til slutt en krevende konkursprosess. Det endte med et overskudd før skatt på like over én milliard kroner i 2022. På forhånd var det ventet 565 millioner kroner i pluss for hele året.

På bunnlinjen leverte Norwegian et overskudd også i 2021 – men det var takket være et milliardbeløp i regnskapstekniske justeringer fra pandemien, og ikke fra selve driften.

I realiteten har ikke Norwegian levert en bærekraftig lønnsomhet fra flyvirksomheten siden 2016 – på seks år.

I en melding torsdag morgen oppsummerte Karlsen 2022 med «sterk operasjonell drift i et år der luftfarten opplevde betydelige kapasitetsutfordringer på tvers av flypassene i Europa». Han konstaterte videre at det ble et positivt driftsresultat på tross av rekordhøye drivstoffpriser og en sterk amerikansk dollar.

Blant dem som fikk høre Karlsen utbrodere og presentere regnskapet var Bjørn Kjos:

– Jeg synes Geir og gjengen gjør en veldig imponerende jobb, sier Norwegians tidligere toppsjef.

Bjørn Kjos, mangeårig toppsjef i Norwegian, var torsdag igjen tilstede for å overvære Norwegians kvartalspresentasjon. Her fra en tilsvarende situasjon for ett år siden. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– Det er veldig vanskelig å tjene penger i fjerde kvartal og første kvartal. Med snø og is og avising av fly – og «you name it». Det er veldig vanskelig å tjene penger disse vintermånedene. Derfor synes jeg det er veldig gode tall som legges frem her, sier Kjos.

Norwegians kontantbeholdning var på nær 7,8 milliarder kroner ved utgangen av året, sammenlignet med 8,1 milliarder kroner ved utgangen av september.

Norwegian Air Shuttle, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 18869 5068 272,3 % Driftsresultat (ebit) 1502 -2786 -% Resultat før skatt 1046 1876 -44,2%

Flyr med mindre konkurranse

Norwegian avsluttet fjoråret med å selge unna mer enn åtte av ti seter i snitt, og dermed har flyvningene blitt jekket opp i takt med økende etterspørsel det siste halvannet året.

Utviklingen på slutten av 2022 står i kontrast til den lille utfordreren Flyr – som endte med å gå konkurs i januar i år.

Flyr satte store deler av virksomheten på bakken i fjor høst. De siste månedene var et fåtall fly i drift og likevel var flyene mindre fulle enn konkurrenten Norwegian. I snitt var syv–åtte av ti seter solgte og prisnivået lavere.

Norwegian holdt mer enn 60 fly i luften gjennom vinteren, og fylte likevel flyene bedre enn Flyr.

Over nyttår har altså Flyr forsvunnet som en brysom konkurrent for Norwegian. Det hjelper når flåteveksten rammes av forsinkelser i leveransene fra Boeing, ifølge Karlsen. Men han er nå i prosess med et leasingselskap for å overta seks av Boeing 737 Max-flyene til Flyr og dermed kunne vokse frem mot sommeren.

– Det er ingen hemmelighet at vi fikk disse flyene fra Flyr, kommenterer Karlsen torsdag morgen, og understreker ordet «veldig» når han fortsetter:

– Vi fikk disse flyene på veldig attraktive vilkår, og trenger ikke å betale for vedlikehold på dem før vi får de levert.

Aksjeopptur

Egenkapitalen i Norwegian økte til 4,2 milliarder kroner ved utgangen av året.

Norwegian-aksjen har hatt kraftig medvind siden nyttår og steget cirka 45 prosent. Onsdag sluttet kursen på rundt 10,50 kroner per aksje. Da hadde Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen nylig tatt opp dekning på aksjen igjen etter en pause, og har en klar kjøpsanbefaling og kursmål på 15 kroner.

Syv av åtte analytikere som følger selskapet anbefaler for tiden «kjøp».

