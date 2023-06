Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er duket for et av de mest omfattende partnerskapene innen reiseliv i nyere tid.

Tirsdag i 10-tiden var Petter Stordalen sammen med Norwegian-sjef Geir Karlsen på Stordalen-hotellet Amerikalinjen i Oslo.

Først ut er bonuspoeng

De presenterte et tett samarbeid – i første omgang om selve bonuspoengene – byggestenene hos lojalitetsprogrammene til Norwegian og Strawberry.

– Vi skal gi våre medlemmer større valgmuligheter, slik at du kan bruke poengene på tvers av de to lojalitetsprogrammene, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Han ga ordet videre til Stordalen, og Karlsen pekte på «et episk møte» mellom dem for en stund tilbake.

– Det vi lager sammen, kommer til å forandre markedet for lojalitetsprogrammer, sier Stordalen.

Norwegian meldte tirsdag morgen at det inngår en langsiktig og strategisk avtale med Petter Stordalen-eide Strawberry. De to aktørene vil opprette et eget frittstående selskap som skal levere innhold til de to fordelsprogrammene Norwegian Reward og Strawberrys eget fordelsprogram.

Norwegian og Strawberry skal eie 50 prosent hver av selskapet. De to fordelsprogrammene har samlet mer enn syv millioner medlemmer. Reward alene har over fire millioner medlemmer i Norden, ifølge selskapets årsrapport.

Det antas at programmene har en god del felles medlemmer, slik at det samlet trolig omfatter fem til syv millioner medlemmer.

Allerede i februar sa Norwegian-sjef Geir Karlsen til DN at det kunne bli snakk om å ta inn partnere i Reward-konseptet.

– Da vi signerte veldig sent i går kveld, visste jeg at dette ville bli noe av det morsomste i mitt liv. Dette er to nordiske selskaper som går sammen for å skape historie, sier Stordalen.

Den store kundebasen

Det er uklart hvor store verdier som ligger i fordelsprogrammene, men det er uten tvil en av de mest verdifulle delene av et flyselskap i dag – med de mest lojale kundene om bord, bonuspoeng, partneravtaler og så videre. Også for hotellkjedene er det viktigste kommersielle kanal, og Strawberry eier og driver 225 hoteller og spa.

Fordelsprogrammene er også den mest oppdaterte kundebasen til enhver tid for å selge nettopp flybilletter og hotellrom.

