Et nytt anlegg ment utelukkende for produksjon av såkalt elektrodrivstoff til fly er under planlegging av Norsk e-fuel i Mosjøen i Nordland, og det vil bli det første i verden av sitt slag. Mandag kunne Norwegians presentere en avtale med Norsk e-fuel om å bli med som medeier i dette prosjektet – og kjøpe et stort volum av bærekraftig drivstoff så snart fabrikken står klar til å levere.

– Dette viser at vi mener alvor med investeringer i bærekraftig drivstoff, sier konsernsjef Geir Karlsen til DN.

Et Norwegian-fly tanker drivstoff på Oslo lufthavn. (Foto: Adrian Nielsen)

Kjøp for 500 mill. årlig

Avtalen handler i første omgang om at Norwegian går inn med 50–60 millioner kroner i friske penger og blir dermed medeier i Norsk e-fuel, som planlegger å ha første fabrikk i Mosjøen i gang fra 2026. Dette prosjektet har en samlet investeringsramme på rundt 3,5 milliarder kroner.

– Vi planlegger å kjøpe rundt 20 prosent av vårt fremtidige behov for bærekraftig drivstoff fra Norsk e-fuel, sier Karlsen.

Det vil bety at Norwegian etter 2026 planlegger å kjøpe cirka 24.000–28.000 tonn drivstoff årlig fra Norsk e-fuels anlegg. Dersom dette produktet hadde hatt samme kostnad som vanlig flydrivstoff, ville prisen ha vært cirka 200–250 millioner kroner for hele volumet. Derimot koster bærekraftig drivstoff for flyene i dag cirka tre–fire ganger mer enn vanlig drivstoff. Selv om kostnaden er ventet å synke, vil prisen trolig være mer enn dobbelt så stor når dette anlegget er oppe og går – det vil si minst 500 millioner kroner årlig for Norwegian.

– Hvorfor går dere inn med egne penger i det?

– Det er fordi vi synes dette er ekstra spennende og vi kan bidra til å få i gang produksjon av elektrodrivstoff i Norge. Vi har sett på dette prosjektet i ni måneder.

– Var det nødvendig å gjøre for å få i gang levering tidlig nok?

– Nei, det tror jeg ikke. Hvis vi skal bidra til at et selskap som dette kommer i gang, kan det være greit å ha en «stake» i det. Går det bra, så kan vi forhåpentlig få en avkastning på det.

– Tror du dere kan tjene litt penger på det?

– Åja.

– Hvis vi skal nå målet om 45 prosent reduksjon i utslippene våre, så må bidraget fra bærekraftig drivstoff våre på i størrelsesorden 120.000–140.000 tonn årlig. I dag lages det cirka 100.000 tonn bærekraftig drivstoff i hele Europa, det er problemet for bransjen her, sier Karlsen.

Investerer for 3,5 mrd.

På Fornebu er også Lars Bjørn Larsen, kommersiell direktør i Norsk e-fuel, som har hovedkontor i Oslo og planlegger en fabrikk i Mosjøen.

– Hvorfor Mosjøen?

– Det er et politisk miljø som er veldig positiv til prosjektet og har klare visjoner for en grønn industri, og det finnes et lukket kraftsystem i området som vi kan dra nytte av.

– Billig strøm?

– Korrekt, sier Larsen.

Kommersiell direktør Lars Bjørn Larsen i Norsk e-fuel, som nå får Norwegian på eiersiden. (Foto: Gunnar Lier)

Fabrikken har vært planlagt siden 2019.

– Pengene fra Norwegian betyr at vi kan komme fortere i gang og det blir en veldig viktig kunde for oss.

– Hva får de for 50–60 millioner?

– Det går vi ikke ut med, sier Larsen.

Dette er elektrodrivstoff

Teknologien for bærekraftig drivstoff baserer seg på to ulike retninger:

Biodrivstoff, som er basert på biologisk masse.

Elektrodrivstoff, basert på CO2, vann og fornybar kraft.

Det er elektrodrivstoff Norwegian nå satser på.

– Vi tar hydrogen fra vann og karbonet fra CO2, og så lager vi kunstige hydrokarboner, som er et rent produkt. Vi kan blande inn maksimalt 50 prosent i vnalig flydrivstoff, sier Larsen.

Flyselskapene i Norge har testet innblanding av biodrivstoff på tanken, men så langt i svært lite omfang. I 2016 var Oslo lufthavn blant de første flyplassene i verden med å tilby biodrivstoff kommersielt, og både SAS og Norwegian gjorde tidlig testflyvninger med frityrolje og etter hvert faste bestillinger. I 2020 kom det et krav fra staten om «innblanding» av biodrivstoff i Norge, men foreløpig bare på marginale 0,5 prosent av det totale forbruket.