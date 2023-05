Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian hadde en omsetning i årets første kvartal på like under fire milliarder kroner, mens det på forhånd var ventet like over 3,8 milliarder kroner. I samme periode i fjor – under gjenoppbyggingen etter pandemien – var omsetningen på 1,9 milliarder kroner.

Resultatet før skatt endte i kvartalet på minus 992 millioner kroner, mens det var ventet minus 1,1 milliarder kroner. I samme periode i fjor ble underskuddet på cirka én milliard kroner.

Estimatene i forkant er basert på anslag fra fem meglerhus og tallene er innhentet av selskapet selv tidligere i uken.

Norwegian Air Shuttle, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 3975 1916 107,5% Driftsresultat (ebit) -917 -849 -% Resultat før skatt -992 -1031 -%

– Årets første kvartal viser at vi er i stand til å tilpasse oss sesongvariasjoner i etterspørselen. Samtidig har vi brukt tiden godt til å forberede oss på den travle reiseperioden vi nå går inn i, sier konsernsjef Geir Karlsen i en kommentar.

Norwegian-sjef Geir Karlsen forbereder seg på sommeren.

Frir til analytikerne

Ifølge de samme estimatene var det ventet et overskudd for hele 2023 på vel 1,2 milliarder kroner før skatt.

Vinteren er som vanlig lavsesong i en bransje der resultatene svinger mye gjennom året. På vei mot høysesongen i vår og sommer har Norwegian-sjef Geir Karlsen imidlertid gitt sterke signaler om at etterspørselen tar seg kraftig opp.

Under fremleggelsen av tallene på Aker Brygge i Oslo fredag kom Karlsen med en klar melding til analytikerne som i liten grad har endret estimatene de siste månedene.

– Jeg ser et par av dem her i dag, og jeg tror dere må se på tallene deres på nytt, sa Karlsen.

– Med drivstoffprisene som har falt fra midten av 900 dollar tonnet til spotprisen i dag rundt 740 dollar, og med momentet i bookingene vi ser i Norwegian, må man lure på om analytikerne tar feil.

Norwegian-aksjen falt imidlertid fire-fem prosent de første timene etter at tallene var lagt frem.

Varsler sommerrekyl

På en tur til Bodø i slutten av april varslet Karlsen gjennom DN at bestillingene for sommeren ser «overraskende bra ut». I neste åndedrag sa Karlsen at han trodde det var realistisk for staten å håpe på kraftig kursoppgang dette året og dermed at staten kan få ren gevinst på milliardhjelpen gitt under korona. I så fall må kursen løfte seg til rundt 13 kroner per aksje, for at staten skal få gevinst gjennom konvertering av gjeld til aksjer.

Senest sist uke gjentok Norwegian anslaget for sommeren, gjennom trafikktallene for april, og nå ble det konkretisert at sommeren ligger an til å bli «den sterkeste i selskapets historie». Samme dag steg aksjekursen syv prosent.

Hittil i år er aksjen opp drøyt 50 prosent frem til sluttkurs torsdag ettermiddag.

Også i kvartalsrapporten gjentar Karlsen troen på sommeren, og med mange nye kolleger om bord i selskapet.

– Vi er dermed godt forberedt, både på bakken og i luften, til å ønske alle passasjerer velkommen i det jeg tror vil bli den sterkeste sommeren i Norwegians historie, sier Karlsen.

Kontantbeholdningen økte fra 7,8 til 8,6 milliarder kroner gjennom det første kvartalet. Egenkapitalen var på vel tre milliarder kroner ved utgangen av mars.

Har en konkurrent mindre

I slutten av januar gikk konkurrenten Flyr konkurs og ble parkert for godt med ti fly i flåten. Seks av de nyeste flyene ble etter kort tid plukket opp av nettopp Norwegian, gjennom nye avtaler med leasingselskapene.

Disse flyene står i sommer klare til å fly Norwegians passasjerer på ferie ut i Europa.