Norwegian-sjef Geir Karlsen står klar med regnskapet for den klart mest innbringende perioden av året for bransjen.

Omsetningen endte på 8,8 milliarder kroner i årets tredje kvartal. På forhånd har analytikerne regnet seg frem til 8,7 milliarder kroner i årets kvartal, ifølge et snitt av analytikerestimater.

Resultat før skatt endte på 2,1 milliarder kroner i kvartalet, vel en dobling fra samme periode i fjor. Analytikerne ventet på forhånd i underkant av 1,9 milliarder kroner i overskudd før skatt.

– Jeg er svært godt fornøyd med at vi leverer et sterkt finansielt resultat. Samtidig er vi helt i Europa-toppen på operasjonell drift, med god punktlighet og et meget lavt antall kanselleringer, sier konsernsjef Geir Karlsen i en melding.

– Vi er godt forberedt på å håndtere den roligere vinterperioden, og har blant annet redusert kapasiteten tilsvarende, sier han.

Aksjen startet med en oppgang på ni–ti prosent torsdag morgen. Senere var oppgangen vel 13 prosent – børsverdiene hadde da steget cirka én milliard kroner på under to timer.

Foran skjema i høst

Under presentasjonen av tallene i Vika i Oslo torsdag morgen sa Karlsen at selskapet ligger foran skjema på inntektssiden også inn i fjerde kvartal.

Konsernsjef Geir Karlsen under presentasjonen av tallene i Vika i Oslo torsdag morgen.

Han trakk frem trafikktall i oktober, som ikke er publisert ennå. Detaljene blir kjent mandag.

– Oktober var en bra måned for oss. Vi vil se høyere yield (inntektsnivået, red.anm.) og kabinfaktor (fyllingsgrad om bord, red.anm.) enn i september, noe som er en bra ting, sier Karlsen.

Så sammenlignet han inntektene denne høsten mot samme nivå i 2019, som var siste normalår:

– Vi holder oss nå på 2019-nivå, samtidig som vi flyr 90 prosent av sammenlignbar flyproduksjon. Vi kan til og med passere nivået (målt i inntekter) fra 2019 som vi sammenligner oss med, og prisnivået på billettene er 15-20 prosent høyere enn samme tid i fjor, sier han.

Ikke interessert i Norse Atlantic

Denne uken ble det kjent at langdistanseselskapet Norse Atlantic Airways enda en gang må ut i markedet og hente frisk kapital.

I samme øyeblikk sa gründer og toppsjef Bjørn Tore Larsen i Norse at to andre flyselskaper har tatt kontakt med dem, for å vurdere strategiske muligheter eller oppkjøp. Analytikerne begynte straks i å spekulere om hvorvidt Norwegian er blant dem.

Torsdag svarer Norwegian-sjef Geir Karlsen kontant til DN på spørsmålet om det er aktuelt å kjøpe opp hele eller deler av Norse Atlantic:

– Nei. Norse Atlantic står ikke på vår agenda. Det som står på agendaen, er å få kjøpe Widerøe, sier Karlsen.

Norwegian annonserte kjøpet av Widerøe i sommer. Konkurransetilsynet har frist 17. november med å beslutte om Norwegian får kjøpe Widerøe, eller om det skal nedlegges et forbud.

Tilbake på rekordnivå

Til sammenligning er det beste Norwegian-resultatet registrert i et tredje kvartal fra tidligere på 2,2 milliarder kroner tilbake i 2019. Men: Da hadde selskapet en langt større virksomhet enn i dag, og fløy også på langdistanse til andre verdensdeler. Den gang var omsetningen cirka 40 prosent høyere enn på dagens nivåer. 2019 samlet sett endte dessuten med et gedigent milliardunderskudd, og året etter endte selskapet i en rekonstruksjon og konkursprosess under pandemien.

Målt etter driftsresultat (ebit) har Norwegian en margin på 25 prosent i tredje kvartal – også dette det høyeste målt noen sinne etter 2019 – da flåten var av fly var nær dobbelt så stor.

Norwegian Air Shuttle, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 19622 13900 41,2% Driftsresultat (ebit) 1904 1542 23,5% Resultat før skatt 1596 1127 41,6%

Norwegian anslår nå et driftsresultat (ebit) på 1,8 til to milliarder kroner for hele 2023, og dette er svakt høyere enn de 1,77 milliarder kroner som analytikerne hadde anslått i snitt for hele året før dagens tall ble lagt frem.

Et betydelig milliardoverskudd i høysesongen nå, fire år senere, viser med tydelighet at selskapet er i en helt annen finansiell situasjon. I perioden fra juli til september i år var mellom 84 og 94 prosent av setene om bord utsolgte.

I tredje kvartal har Norwegian tilbakebetalt nær en halv milliard i et gjeldsinstrument, og investert i fire nye Boeing 737 Max-fly. Likevel økte kontantbeholdningen.

Vanligvis faller kontantbeholdningen en del i høysesongen når pengene brukes opp fra billetter solgt frem mot sommeren. Nå var kontantene på vel 9,4 milliarder kroner ved utgangen av september, svakt opp fra 9,3 milliarder tre måneder før. I samme periode har Norwegian også tilbakebetalt nær 470 millioner kroner av en utestående obligasjon (NAS13) lenge før forfall – og denne gjelden er nå slettet.

Møtt av oppkjøpsrykter

Tidlig i oktober ble budkampen om SAS avgjort – og vinneren ble et konsortium av Air France-KLM og tre andre investorer. Det skjer som en brikke i SAS' pågående konkursprosess i USA. I samme øyeblikk blåste det liv også i spekulasjoner om Norwegian som en mulig oppkjøpskandidat.

– Norwegian er en opplagt oppkjøpskandidat etter at SAS' nye eiere er på plass, sa analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets til DN 3. oktober.

– Norwegian er en opplagt oppkjøpskandidat etter at SAS' nye eiere er på plass, sa analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets til DN 3. oktober.

Westgaard pekte på tyske Lufthansa som en sannsynlig budgiver. Den mangeårige partneren til SAS gjennom Star Alliance, Lufthansa, vil miste en viktig alliert i Europa hvis Air France-KLM i fremtiden blir ny SAS-partner. Først må Air France-KLM bli godkjent som ny SAS-eier av konkursdomstolen i USA og EUs konkurransemyndigheter.