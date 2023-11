Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag ettermiddag har flyselskapet Norwegian sendt ut en innkalling til ekstraordinær generalforsamling, som skal avholdes den 21. desember.

Et av punktene går på at styret skal kunne vedta et utbytte på inntil 0,25 kroner per aksje for 2022, tilsvarende inntil 240 millioner kroner.

Det vil i så fall bli det første utbyttet i flyselskapets vel 20-årige historie. Og det er mindre enn to år siden selskapet gjenoppsto med helt nye eiere etter pandemien.

Et slikt utbytte må godkjennes av selskapets långivere. Det vil i hovedsak handle om den norske stat, som har gitt Norwegian milliardstøtte med en betingelse. Problemet er nemlig at staten så langt ikke har villet fjerne utbytteforbudet som ble stilt som krav da Norwegian fikk skattefinansiert milliardhjelp under pandemien, et problem DN omtalte senest for fire uker siden.

Setter av penger uansett

Dersom selskapet ikke får den nødvendige godkjennelsen før den ordinære generalforsamlingen som finner sted neste vår, foreslår styret at det skal settes opp et «utbyttefond» slik at man kan sette til side midler som ellers ville blitt betalt ut til aksjonærene.

Intensjonen er at midlene i utbyttefondet skal deles ut til aksjonærene, men selskapet vil på et senere tidspunkt også ha anledning til å bruke midlene til andre formål. Selskapet forplikter seg ikke til at midlene skal betales ut, og beslutninger relatert til utbytte for regnskapsåret 2023 skal skje på generalforsamlingen i 2024.

Et eventuelt utbyttefond skal ha et bredt investeringsmandat med mellomlang investeringshorisont, maksimalt frem til september 2026, da den relevante gjelden vil være nedbetalt.

Staten gå først lånegarantier på tre milliarder kroner under pandemien, og senere ble deler av det beløpet gjort om til 2,4 milliarder kroner som del av et lån. Dette er en såkalt nullkupongobligasjon som forfaller i september 2026 – og med ett vilkår som ble formulert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): Ingen utbetaling av utbytter før lånet er betalt tilbake.

Staten er også eksponert gjennom hybridgjeld på 1,2 milliarder kroner som vil gi staten gevinst på hele koronahjelpen dersom aksjekursen passerer drøyt 13 kroner per aksje.

Norwegians styre og ledelse mener på sin side at utbytter vil bidra til kursoppgang for aksjen og at det også vil komme staten til gode.

Nytt styremedlem

Øverst i børsmeldingen torsdag ettermiddag står det at Sats-sjef Sondre Gravir fratrer styret etter eget ønske.

Inn som nytt styremedlem foreslås Stephen Kavanagh, tidligere toppsjef i det irske flyselskapet Aer Lingus fra 2015 til 2019.