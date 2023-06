Artikkelen fortsetter under annonsen

1,9 millioner passasjerer fløy med Norwegian forrige måned, viser ferske trafikktall tirsdag morgen. Det er en økning på 17 prosent, sammenlignet med året før. Fyllingsgraden var på 84,1 prosent.

– Vi er godt fornøyde med trafikktallene for mai. Mange tyvstartet reisesommeren og brukte helligdagene og langhelgene i mai for å ta seg et avbrekk på våre mange by- og stranddestinasjoner i Europa. Med 90 prosent hadde disse rutene den høyeste fyllingsgraden, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Andre nøkkeltall:

Total kapasitet (ASK) var 2901 millioner setekilometer i måneden. Det er en økning på 18 prosent fra året før

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 2440 millioner setekilometer. Det er en økning på 25 prosent fra året før

Billettinntekter per fløyet passasjerkilometer – det som på luftfartslingo kalles yield – estimeres til 0,74 kroner, en økning på 26 prosent fra året før. Den samlede yielden økte 22 prosent, til 0,88 kroner

Av oppdateringen går det også frem at Norwegian har sikret 55.800 tonn drivstoff i andre kvartal 2023, mens sikringen er 110.250 tonn i tredje kvartal og 62.550 tonn i fjerde kvartal. For 2024 er 118.900 tonn sikret.

Ba om oppjustering

Mens konkurrenten SAS er under konkursbeskyttelse i USA, har Norwegian steget om lag 70 prosent på børs i år.

Deler av oppgangen er kommet etter kvartalspresentasjonen i midten av mai, da konsernsjef Geir Karlsen ba analytikerne jekke opp om estimatene. Dette forklarte han med lavere drivstoffregning og sterkt billettsalg frem mot sommeren.

– Når du ser på momentum i bookingene, der snittprisene ligger 25 prosent over nivået på samme tid i fjor, da tenker jeg at analytikerne bør ta en titt på tallene, sa Karlsen til DN. En rekke analytikere oppjusterte kursmålene i etterkant.

I dag er Norwegians to klart største eiere skipsreder John Fredriksen og de to Sundt-arvingene, Helene og Christian Sundt, gjennom Sundt as. Samlet sitter disse eierne på vel 22 prosent av Norwegian.

Oppkjøpskandidat?

DN skrev nylig at Norwegian kan bli en oppkjøpskandidat. De europeiske luftfartsgigantene Air France-KLM, tyske Lufthansa og britisk-spanske International Airlines Group var ivrige på oppkjøp frem mot pandemien, og er igjen blitt aktive på den fronten.

– Konsolideringen i europeisk luftfart kommer helt sikkert til å fortsette. I denne sammenhengen er både Norwegian og SAS interessante brikker for de større, europeiske spillerne, sa analytiker Hans Erik Jacobsen i Nordea Markets til DN.



– Konsolideringen av flyindustrien i Europa har gått saktere enn ventet, men det er fortsatt en forventning om at dette skal skje. Vi tror Norwegian vil være en naturlig del av denne konsolideringen, sa DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard.