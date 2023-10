Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyselskapet kom torsdag morgen med den månedlige oppdateringen på driften i flyselskapet. Tallene viser igjen at selskapet holder en oppadgående kurs ut av koronapandemien.

Norwegian fløy 2,03 millioner passasjerer i september, mot 1,87 millioner i samme måned i fjor. Selskapet har økt flåten betraktelig, fra 67 fly i fjor til i gjennomsnitt 80 fly i drift i september i år. Norwegian lyktes samtidig med å nesten opprettholde fyllingsgraden, da den kun falt fra 85,2 til 84,1 prosent.

Produksjonen målt som tilgjengelige setekilometer, der antall flyseter multipliseres med tilbakelagt fløyet distanse, økte med 23 prosent fra september i fjor. Totalen endte på 3,2 milliarder setekilometer, mot 2,6 milliarder i samme måned i fjor. Den gang var økningen på 70 prosent.

Tallene for årets første høstmåned kommer etter oppløftende passasjertall gjennom sommeren, og en kvartalsrapport som viste et overskudd på 538 millioner kroner i andre kvartal.

– September ble nok en god måned for Norwegian, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en pressemelding, der han gjerne fremhever at regelmessigheten er den sterkeste på 18 måneder.

Nøkkeltallet som viser hvor regelmessige flyene er ved avreise, tar utgangspunkt i en tidsramme på 15 minutter etter oppsatt avgangstid. I september var dette tallet på knappe 85 prosent, og Norwegian viser til bemanningsutfordringer ved flyplassen London Gatwick og streiker i Italia som årsaker for de fleste uregelmessighetene.

Tar ned produksjonen

Karlsen har vært klar på at en nøkkel for å gjøre Norwegian lønnsomme er å kutte drastisk i produksjonen om vinteren, da volumet reisende passasjerer faller markant. Men han gir ikke noen indikasjoner på hva han ser for seg av antall fly i luften i januar og februar:

Konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen.

– Vi står ved inngangen til vinterprogrammet, og omstiller driften for å tilpasse oss kundenes reisemønstre i en periode som normalt har lavere trafikk. En tydelig trend er at destinasjoner i Sør-Europa fortsetter å være etterspurte, med gode bookingtall. Samtidig er storbyferier i østeuropeiske land blitt mer populære denne høsten, sier Karlsen i meldingen.

Før børsåpning torsdag var Norwegian-aksjens oppgang så langt i år på 13 prosent, inkludert onsdagens kursoppgang. Aksjen har imidlertid vært under press de siste månedene, og siden den siste toppen på 13,3 kroner i starten av juni, har flyselskapet falt nesten 40 prosent på Oslo Børs.

Torsdag har Norwegian-kursen en ny opptur i åpningshandelen.

Etter at løsningen for SAS endelig ble presentert tirsdag kveld denne uken, har Norwegian i etterkant blitt trukket frem som en oppkjøpskandidat, ifølge flere analytikere.