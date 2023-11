Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian fraktet 2,1 millioner passasjerer i forrige måned, fremgår det av ferske tall fra flyselskapet mandag morgen.

– Vi er veldig fornøyde med tallene forrige måned, slår konsernsjef Geir Karlsen fast, og viser til at mange høstferie-reisende forlenget sommersesongen til destinasjoner både i Europa og Skandinavia.

Kabinfaktoren, eller fyllingsgraden, var 86,1 prosent forrige måned.

Oktober-tallene kommer uken etter at Norwegian la frem tall for tredje kvartal, en rapport som viste et overskudd på 2,1 milliarder kroner. Det var en dobling fra året før, og bedre enn hva analytikerne hadde ventet på forhånd.

Konsernsjef Karlsen uttalte på presentasjonen at flyselskapet ligger foran skjema i høst, både med tanke på finansene og passasjernivået.

Trafikktallene for forrige måned kommer også etter flere solide måneder for Norwegian, som har holdt god fart gjennom 2023. På Oslo Børs steg Norwegian-aksjen nesten tre prosent i tidlig handel mandag morgen.

Forberedt på rolig periode

Norwegian mener nå det er godt forberedt på vintersesongen, som tradisjonelt sett er roligere i luftfartsbransjen.

– Kapasiteten blir redusert og vi har fordelaktige «hedgeposisjoner» på plass, blant annet hva gjelder drivstoff. Billettsalget for jul og nyttår er solid, sier Karlsen.

Nøkkeltallene for oktober så ellers slik ut:

Total kapasitet (ASK) var 3115 millioner setekilometer i måneden. Det er en økning på 15 prosent fra året før.

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 2683 millioner setekilometer. Det er en økning på 16 prosent fra året før.

Billettinntekter per fløyet passasjerkilometer – det som på luftfartslingo kalles yield – estimeres til 0,76 kroner, en økning på åtte prosent fra samme måned året før. Den samlede yielden økte til 0,90 kroner.

Norwegian hadde 78 fly i drift forrige måned.

Rekordnivåer

Til sammenligning er det beste Norwegian-resultatet registrert i et tredje kvartal fra tidligere på 2,2 milliarder kroner tilbake i 2019. Men: Da hadde selskapet en langt større virksomhet enn i dag, og fløy også på langdistanse til andre verdensdeler.

Den gang var omsetningen cirka 40 prosent høyere enn på dagens nivåer. 2019 samlet sett endte dessuten med et gedigent milliardunderskudd, og året etter endte selskapet i en rekonstruksjon og konkursprosess under pandemien.

Målt etter driftsresultat (ebit) har Norwegian en margin på 25 prosent i tredje kvartal – også dette det høyeste målt noen sinne etter 2019 – da flåten var av fly var nær dobbelt så stor.

Norwegian anslår nå et driftsresultat (ebit) på 1,8 til to milliarder kroner for hele 2023, og dette er svakt høyere enn de 1,77 milliarder kroner som analytikerne hadde anslått i snitt for hele året før dagens tall ble lagt frem.

Et betydelig milliardoverskudd i høysesongen nå, fire år senere, viser med tydelighet at selskapet er i en helt annen finansiell situasjon. I perioden fra juli til september i år var mellom 84 og 94 prosent av setene om bord utsolgte.

Norwegian-aksjen har steget 22 prosent på Oslo Børs hittil i år. Flyselskapet prises til 9,2 milliarder kroner.

