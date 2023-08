Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian fraktet 2,3 millioner passasjerer i juli, fremgår det av en børsmelding fredag morgen.

Det tilsvarer en oppgang på fem prosent juli i fjor. Til sammenligning frakter flyselskapet rett over to millioner passasjerer i måneden før.

– Juli var en enestående måned for oss i Norwegian med høyeste antall passasjerer i år, og mer enn 100.000 flere enn samme måned i fjor. Våre kolleger i luften og på bakken har jobbet hardt for at passasjerene våre kom trygt og godt fram til sine reisemål, til tross for enkelte utfordringer på flyplassene i Europa, sier konsernsjef Geir Karlsen.

I juli hadde Norwegian i gjennomsnitt 79 fly i drift. Ifølge selskapet opplever det at kunder booker flyreisen kort tid før avreise – og at denne trenden ser ut til å fortsette i august.

Høy kabinfaktor

Kabinfaktoren, eller fyllingsgraden, endte i juni på 92,4 prosent.

Slik endte årets viktigste måned:

Total kapasitet (ASK) var 3712 millioner setekilometer i måneden. Det er en økning på 12 prosent fra året før.

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 3430 millioner setekilometer. Det er en økning på ni prosent fra året før.

Billettinntekter per fløyet passasjerkilometer – det som på luftfartslingo kalles yield – estimeres til 0,89 kroner, en økning på tre prosent fra samme måned året før. Den samlede yielden økte til 1,04 kroner.

Kursvinner

Norwegian har steget over 30 prosent på Oslo Børs så langt i år og prises til nesten ti milliarder kroner.

Aksjen nådde en toppnotering på vel 13 kroner per aksje tidlig i juni, og har senere falt vel 20 prosent i takt med meldinger om at nordmenns forbruk bremser opp. Torsdag ettermiddag ble aksjen handlet til over 10,06 kroner per aksje.

Deler av oppgangen er kommet etter kvartalspresentasjonen i midten av mai, da konsernsjef Geir Karlsen ba analytikerne se på tallene sine på nytt. Dette forklarte han med lavere drivstoffregning og sterkt billettsalg frem mot sommeren.

Aksjen er blant kursvinnerne på hovedindeksen i 2023.

Stordalen-samarbeid

I slutten av juni kunngjorde flyselskapet et samarbeid med Petter Stordalens Strawberry-konsern.

De to har gått sammen om et partnerskap sentrert rundt bonuspoengene, altså lojalitetsprogrammene hos selskapene. London-analytiker Andrew Lobbenberg i Barclays uttalte at det er logisk for Norwegian å utvikle et nytt lojalitetstilbud ettersom selskapet også tjente på sitt tidligere eierskap i Bank Norwegian.

