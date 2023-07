Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian fraktet rett over to millioner passasjerer i juni, fremgår det av en børsmelding torsdag morgen.

Det tilsvarer en oppgang på fem prosent sammenlignet med juni i fjor.

– Jeg er fornøyd med å se at vi har det høyeste antallet passasjerer på våre fly i løpet av en måned så langt i år. Vi ser frem til å ønske flere reisende velkomne i juli, som er den travleste måneden i året, sier konsernsjef Geir Karlsen.

Ved å så vidt passere to millioner passasjerer betyr det at bestenoteringen fra juli i fjor blir tangert. Kabinfaktoren, eller fyllingsgraden, endte i juni på 86 prosent.

«Positive» bookingtall

Ellers endte måneden slik for Norwegian:

Total kapasitet (ASK) var 3130 millioner setekilometer i måneden. Det er en økning på syv prosent fra året før.

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 2686 millioner setekilometer. Det er en økning på åtte prosent fra året før.

Billettinntekter per fløyet passasjerkilometer – det som på luftfartslingo kalles yield – estimeres til 0,8 kroner, en økning på 19 prosent fra året før. Den samlede yielden økte 17 prosent, til 0,94 kroner.

Selskapet omtaler bookingtallene for august og september som positive og skriver at arbeidet med å styrke den ledende posisjonen i Norden fortsetter.

– Til tross for at driften ble påvirket av problemer ved flyplassene i Danmark og Frankrike var punktligheten likevel tilfredsstillende. Dette demonstrerer vår evne til å prestere under krevende forhold, sier Karlsen.

Norwegian hadde 78 fly i drift forrige måned.

Avtalen med Stordalen

Norwegian har steget over 40 prosent på Oslo Børs så langt i år og prises til nesten ti milliarder kroner.

Aksjen er blant de desiderte kursvinnerne på hovedindeksen i 2023.

I forrige uke kunngjorde flyselskapet et samarbeid med Petter Stordalens Strawberry-konsern.

De to har gått sammen om et partnerskap sentrert rundt bonuspoengene, altså lojalitetsprogrammene hos selskapene.

– Vi skal gi våre medlemmer større valgmuligheter, slik at du kan bruke poengene på tvers av de to lojalitetsprogrammene, sa Karlsen.

