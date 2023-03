Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian fraktet 1,2 millioner passasjerer i forrige måned, fremgår det av tall som ble presentert mandag morgen.

Februartallene kommer etter at januar endte med 1,1 millioner passasjerer.

– Vi er fornøyde med trafikken i februar, og spesielt tilfreds med fyllingsgraden på 84 prosent. Dette demonstrerer vår evne til å tiltrekke oss passasjerer gjennom året, selv i lavsesongen, sier konsernsjef Geir Karlsen i en melding.

Antallet passasjerer økte med over 80 prosent fra februar i fjor, da det fortsatt var reiserestriksjoner i enkelte land.

Klargjør sommerprogrammet

Utover fyllingsgraden, eller kabinfaktoren som det også kalles, ser de andre nøkkeltallene slik ut:

Total kapasitet (ASK) var 1826 millioner setekilometer i måneden.

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 1530 millioner setekilometer.

Norwegian starter opp sitt sommerprogram i slutten av mars.

– I tillegg til at vi er et godt likt blant fritidsreisende, fortsetter vi å oppleve en solid etterspørsel fra forretningssegmentet. Vi anser dette som en bekreftelse på at vi har et attraktivt tilbud til både nordiske forretnings- og fritidsreisende, sier Karlsen videre.

I pluss på driften

Trafikktallene for februar kommer knappe tre uker etter at Norwegian kunne legge frem sitt første overskudd på driften siden 2016, da tallene for 2022 ble sluppet i midten av februar.

Det er vanlig at flyselskapene taper penger om vinteren og forsøker å hente det inn gjennom et solid overskudd om sommeren. I fjor fikk Norwegian i realiteten første overskudd på selve driften i fjor siden før koronapandemien – etter enorme milliardtap i en årrekke og til slutt en krevende konkursprosess.

Det endte med et overskudd før skatt på like over én milliard kroner i 2022. På forhånd var det ventet 565 millioner kroner i pluss for hele året.

På bunnlinjen leverte Norwegian et overskudd også i 2021 – men det var takket være et milliardbeløp i regnskapstekniske justeringer fra pandemien, og ikke fra selve driften.

En drøy uke i forkant av årsrapporten ble det klart at Norwegian hadde inngått en intensjonsavtale om å leie seks fly som tidligere var benyttet av Flyr.

