Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian fløy 1,1 millioner passasjerer i årets første måned, fremgår det av ferske tall fra flyselskapet mandag morgen.

Det er en økning på 78 prosent fra januar 2022, da det fortsatt var koronarestriksjoner flere steder i verden.

Det kommer etter at desember endte med rett over 1,3 millioner passasjerer, og hele 2022 endte med 18 millioner passasjerer totalt.

– Folk reiser historisk sett mindre i januar, men likevel hadde vi nærmest fulle fly til varmere destinasjoner denne måneden. Nyttårskampanjen førte til mer enn en million solgte seter, en tilfredsstillende start på det nye året. Vi har sett at den positive booking-trenden fortsatte, sier konsernsjef Geir Karlsen i en melding.

Ansetter flere

I januar så nøkkeltallene slik ut:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kabinfaktoren, altså hvor stor del av flyene som fylles, var på 77,7 prosent.

Total kapasitet (ASK) var 1870 millioner setekilometer i måneden.

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 1870 millioner setekilometer.

I børsmeldingen benytter konsernsjef Karlsen muligheten til å komme med støttende ord til Flyr, som begjærte oppbud i forrige uke.

– Jeg har stor sympati med de ansatte, kunder og andre som ble påvirket av situasjonen. I tillegg til å sørge for at strandede passasjerer kommer seg hjem der vi har mulighet, oppfordrer vi også ansatte som er blitt påvirket av konkursen til å søke på ledige jobber hos Norwegian, sier Karlsen.

Nekter å betale klimagebyr

For tre uker siden ble det klart at Norwegian har gått til sak mot staten, ved Klima- og miljødepartementet.

Bakgrunnen er et overtredelsesgebyr etter klimakvoteloven som Norwegian nekter å betale.

Departementet vedtok i desember at Norwegian må betale et gebyr for manglende levering av klimakvoter i 2020. Norwegian mener vedtaket er ugyldig.

Ifølge stevningen er gebyret så høyt at det vil påvirke Norwegians forretningsdrift negativt.

Norwegian fikk 16. desember en frist på to uker for å betale gebyret, og fikk avslag på krav om utsatt betaling. Selskapet opplyser at de ikke har betalt gebyret ennå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Departementet opplyste at de i samråd med Regjeringsadvokaten jobber med å gi et tilsvar til stevningen.

Norwegian-sjef Geir Karlsen. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Solid børsår

Norwegian så langt i 2023 steget over 40 prosent på Oslo Børs, der flyselskapet nå er verdsatt til 9,9 milliarder kroner.

Det er John Fredriksens Geveran Trading som er største eier, etter å ha kommet inn med krisepenger under redningsaksjonen i 2021. Nest største eier er Sundt as, foran Folketrygdfondet.

I slutten av januar kunngjorde selskapet at det kjøper tilbake obligasjonsgjeld for over 400 millioner kroner, av et lån på 3,7 milliarder kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.