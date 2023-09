Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian fraktet 2,1 millioner passasjerer i august, fremgår det av flyselskapets månedlige trafikktall onsdag morgen.

Kabinfaktoren, eller fyllingsgraden, var 85,2 prosent forrige måned.

– Trafikktallene for august var veldig gode. Når høsten nærmer seg er det gledelig å se at mange reisende fortsetter å dra til populære destinasjoner, mens forretningsreisende har kommet tilbake etter sommeren. Høstsalgskampanjen har blitt godt mottatt og bookingene for månedene fremover ser oppløftende ut, sier Karlsen i en børsmelding.

Utviklingen i den siste sommermåneden kom etter det konsernsjef Geir Karlsen beskrev som en «enestående» juli-måned, da passasjertallet var på 2,3 millioner.

I snitt var det 80 fly i drift i august.

Justerer kapasiteten

Norwegian opplyser videre at kapasiteten er blitt justert for å tilpasse den sesongmessige variasjonen i etterspørselen frem mot vinteren. Det er som kjent sommermånedene som er høysesong.

Sommerprogrammet for 2024 blir lagt frem neste uke og det vil bli kunngjort ytterligere ruter til nye destinasjoner senere i høst.

Ellers så øvrige nøkkeltall slik ut i august:

Total kapasitet (ASK) var 3527 millioner setekilometer i måneden. Det er en økning på 18 prosent fra året før.

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 3006 millioner setekilometer. Det er en økning på 17 prosent fra året før.

Billettinntekter per fløyet passasjerkilometer – det som på luftfartslingo kalles yield – estimeres til 0,73 kroner, en økning på ti prosent fra samme måned året før. Den samlede yielden økte til 0,87 kroner.

Stordalen-samarbeid

I tillegg til oppløftende trafikktall har sommeren ellers vært begivenhetsrik for Norwegian.

I slutten av juni kunngjorde flyselskapet et samarbeid med Petter Stordalens Strawberry-konsern.

De to har gått sammen om et partnerskap sentrert rundt bonuspoengene, altså lojalitetsprogrammene hos selskapene. London-analytiker Andrew Lobbenberg i Barclays uttalte at det er logisk for Norwegian å utvikle et nytt lojalitetstilbud ettersom selskapet også tjente på sitt tidligere eierskap i Bank Norwegian.

I slutten av august la selskapet frem et overskudd på en halv milliard kroner i andre kvartal.

