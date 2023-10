Artikkelen fortsetter under annonsen

– Våre kunder lyver rett og slett. Så langt er det stor forskjell mellom hva kundene sier og hva de faktisk gjør.

Det sa Norwegians-sjef Geir Karlsen på et seminar for reiselivsnæringene i regi av DNB denne uken.

Under to prosent betaler

Alle som kjøper flybilletter via Norwegians nettsider får et tilbud om å kjøpe kvoter fra klimateknologiselskapet Choose for å kompensere for klimautslippet reisen medfører. Pengene går til å prosjekter som reduserer karbonutslipp, som regnskogkonservering i Peru og vindkraftutbygging i Thailand.

For en tur-retur-reise Oslo-Malaga koster det ikke mer enn 56 kroner å klimakompensere reisen. Tur-retur London er prisen 34 kroner. Men fasiten viser at når det kommer til stykket velger svært få passasjerer å betale.

I fjor valgte kun 1,8 prosent av Norwegians 18 millioner passasjerer å klimakompensere flyreisen. Og det til tross for at halvparten av de spurte i Norden i en undersøkelse fra innsikts- og rådgivningsselskapet Kantar sier de er villige til å betale ekstra for å kjøpe et produkt som er mer bærekraftig.

– Det er nok slik at folk gir uttrykk for at de er med opptatt av klima enn de faktisk er, sier Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i Kantar.

– Og at våre handlinger er knyttet mer til egen lommebok enn hensynet til klima. Det er jo også politisk korrekt å si at man vil betale ekstra, legger hun til.

Næringslivet dårligst

Norwegian-sjefen opplyste på konferansen at privatpersoner oftere kompenserer for klimautslippene enn næringslivet. Det samme opplever konkurrenten.

– Det er blant fritidsreisende interessen er størst, og Norge leder an i denne sammenhengen, sier pressesjef Tonje Sund.

– For bedriftssegmentet handler det om å få dette inn i gjeldende avtaler, noe som normalt tar litt tid, sier hun.

SAS vil ikke ut med hvor stor andel av passasjerene som frivillig betaler. Flyselskapet lanserte i april en ny billettype, SAS Bio, som innebærer et tillegg for såkalt Sustainable Aviation Fuel (SAF).

– Vi holder på med en undersøkelse nå om interessen for biodrivstoff-billetter, og vil kunne dele mer konkrete tall når den er klar, sier Sund.

Hun legger til at CO2-kompensasjon ikke er blant SAS' prioriterte miljøsatsinger, men snarere investeringer i nye fly med lavere utslipp samt økende bruk av dyrt bærekraftig drivstoff.