Norwegian legger torsdag frem fasiten for perioden april til juni i år, med samlede inntekter på 6,9 milliarder kroner. Det er sammenlignet med 4,9 milliarder kroner i samme periode i fjor.

På forhånd hadde analytikerne ventet 6,7 milliarder kroner i omsetning, ifølge et snitt av estimater fra seks meglerhus.

Resultat før skatt i andre kvartal endte på 538 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd vel 1,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Analytikerne hadde på forhånd ventet et overskudd før skatt på 582 millioner kroner i årets andre kvartal.

At resultatet før skatt faller med omkring 700 millioner kroner skjuler imidlertid at det egentlig er en forbedring i resultatet, fordi fjorårets milliardoverskudd inneholdt en regnskapsmessig engangsinntekt på to milliarder kroner fra et forlik med fabrikken Boeing og bestilling av nye fly i mai i fjor. Uten dette, ville resultatet i fjorårets andre kvartal ha vært litt over 700 millioner kroner i minus.

Norwegian Air Shuttle, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 10846 6785 59,9% Driftsresultat (ebit) -266 510 -% Resultat før skatt -453 217 -%

Vil kutte til vinteren

Norwegian-sjef Geir Karlsen sier i en melding at overskuddet er positivt påvirket av at selskapet fløy alle sine ruter i sommer selv, og uten å være avhengig av innleie.

– Kvartalet har vist at vi er godt satt opp for å øke kapasiteten og levere solid operasjonell drift som et av de beste flyselskapene på punktlighet og regularitet i Europa, sier Karlsen.

– Sommeren 2023 blir en av de sterkeste i Norwegians historie. Jeg er glad for at de sterke bookingtallene fortsetter når vi nå ser at forretningsreisende er tilbake, mens andre planlegger å reise med oss i høstferien, sier Karlsen.

Samtidig kommer det frem i rapporten at Norwegian forbereder seg på svekket etterspørsel, og vil kutte 30-40 prosent av kapasiteten til vinteren. Det er tilsvarende justering som selskapet hadde i fjor.

Til sengs med Stordalen – 800 mill. i gevinst

Årets andre kvartal inneholdt også nyheten om et omfattende, nytt samarbeid med Stordalen-familiens hotellgigant Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels), annonsert av Petter Stordalen og Norwegian-sjef Geir Karlsen på en av de siste dagene i juni.

Denne nyheten bidrar også til å synliggjøre nye verdier gjennom Reward-programmet som trolig bokføres som en engangsinntekt i fjerde kvartal.

Norwegian-sjef Geir Karlsen (foran) kan se tilbake på en god sommer i flymarkedet. I tillegg høstes de første gevinstene fra et samarbeid med Petter Stordalen (bak) og hans Strawberry, lansert 27. juni. (Foto: Jacob Trumpy) Mer...

Samarbeidet handler i første omgang om å knytte sammen selve bonuspoengene som ligger inne i to av Norges mest populære fordelsprogrammer – Norwegians «Reward» og Strawberry – og skape en felles digital valuta. Mer enn fem millioner medlemmer kan i fremtiden spare opp og bruke poeng på tvers av programmene.

Det gjenstår en godkjennelse fra europeiske konkurransemyndigheter, trolig i høst, før samarbeidet rulles ut som planlagt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag kunngjorde Norwegian en første milepæl, nemlig et samarbeid med den KKR-eide banken Avida Finans ab for å tilby finansielle tjenester til partnerselskapenes 7,5 millioner medlemmer.

«Ved ferdigstilling av avtalen, som forutsetter visse vilkår og godkjenning av myndighetene, vil Norwegian og Strawberry ha likt eierskap i det nye selskapet, mens Avida vil ha en eierandel på nær 2 prosent. Norwegian forventer å bokføre en gevinst på rundt 800 millioner kroner når avtalen forventes ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2023,» heter det i meldingen.

Dermed har Norwegian inngått en omfattende bankavtale med en helt annen aktør enn Bank Norwegian – banken det selv startet opp i 2007 og senere solgte videre til Nordax Bank under pandemien. I den svensk-norske banken er blant annet investorene Celina Midelfart og Geir Olsen i styret.

Fulle fly i sommer

Det er ingen tvil om at Norwegian har hatt medvind siden starten på den viktige sommersesongen. Allerede tidlig i mai meldte Norwegian-sjefen at sommerens fly var halvfulle og vel så det, og billettprisene lå 25 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Det var ingen tegn den gang til at høyere renter, sterk inflasjon og svak krone rammet bestillingene.

I april, mai og juni ble 83–86 prosent av setene om bord utsolgt, ifølge månedlige trafikktall. Historisk har tredje kvartal vært det klart beste for lavprisselskapene som Norwegian, og det gjenspeiles ved tall for juli, der mer enn 92 prosent av sete var utsolgt, og snittinntekten på flybillettene var rekordhøy.

– Juli ble veldig bra. August og september ser også veldig bra ut, sier Karlsen ved fremleggelsen torsdag.

Norwegian-sjef Geir Karlsen ved fremleggelsen av resultatet torsdag. (Foto: Ole Berg-Rusten, NTB) Mer...

– Billettprisene er mer enn 20 prosent foran fjoråret, når vi ser på september og oktober, sier han.

Fasiten for tredje kvartal blir kjent i november.

Ti mrd. i «cash»

Kontantbeholdningen har tikket jevnt og trutt oppover i år. Ved utgangen av mars var den på 8,6 milliarder kroner, og ved utgangen av juni hadde det økt til vel 9,3 milliarder kroner. Karlsen sier torsdag at beholdningen i sommer har passert ti milliarder kroner.

Før kvartalstallene ble sluppet torsdag morgen, meldte selskapet at det vil benytte en opsjon til å innløse 750 millioner kroner i en obligasjon (NAS13) til 105 prosent av pålydende. Selskapet ser også på muligheten for å levere et utbytte til eierne, men dette er forutsatt at staten først er ute av gjeld som tilsvarer cirka 3,6 milliarder kroner.

Norwegian-aksjen har gått sidelengs omtrent siden slutten av juni – og ligget for det meste mellom 10 og 11 kroner per aksje. I forkant av de skjedde et kursfall fra toppen på 13,33 kroner i månedsskiftet mai/juni. Torsdag morgen startet aksjen med en nedgang på rundt tre prosent til 9,85 kroner per aksje.

På forsommeren har særlig den nest største eieren Sundt as solgt ut aksjer i flere omganger.

Widerøe-kjøp under lupen

Tidlig i juli ble det kjent at Norwegian blar opp 1,1 milliarder kroner for å kjøpe opp det norske regionalflyselskapet Widerøe, der Brønnøysund-investor Brynjar Forbergskog er største eier.

Denne uken meldte NTB at Konkurransetilsynet er i gang med en rutinemessig gjennomgåelse av Widerøe-kjøpet.

– Vi har fram til 15. september på oss med å komme med en foreløpig vurdering. Da må vi enten godkjenne oppkjøpet eller varsle at vi vil gjøre videre vurderinger, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til NTB.

Noen uker senere kom enda en nyhet som trolig vil styrke Norwegian i konkurranse med erkerivalen SAS: Da kapret Norwegian en storkundeavtale med Forsvaret som starter i 2024, har en varighet på fire år og en økonomisk ramme på rundt én milliard kroner. Den avtalen har SAS hatt de siste årene.