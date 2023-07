Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble lite søvn natt til torsdag for de involverte i Norwegians overraskende Widerøe-kjøp. Forhandlingene involverte styret og ledelsen til Widerøe og Norwegian, og de har vært spesielt intense de siste dagene. Først ved halv åtte-tiden torsdag morgen ble avtalen signert.

– Jeg sto opp, og signerte. Så var det gjort, sier Norwegians styreleder Svein Harald Øygard fornøyd.

En time senere ble børsmeldingen sendt ut. Og tidlig på formiddagen sto Øygard på podiet ved Norwegians hovedkontor, flankert av toppsjefene i de to selskapene, og kalte det «luftfartshistorie».

Ved børsåpning steg Norwegian-aksjen mer enn seks prosent, men falt raskt tilbake. Norwegian-styret mener verdiene burde ha vært langt høyere.

Ville ikke gi aksjer

Widerøe og Norwegian har i prosessen brukt finansielle rådgivere fra henholdsvis Arctic Securities og ABG Sundal Collier. Prisen ble 1,1 milliarder kroner for Widerøe og i en periode ble det diskutert et oppgjør i enten aksjer eller kontanter.

For Norwegians del hører det med at selskapet bare for to år siden sto i en konkursprosess – blant annet underlagt amerikansk konkurslovgivning gjennom en såkalt Chapter 15-prosess. På vei ut av krisen kjøper Norwegian altså et annet flyselskap – og som til og med tapte penger i fjor.

For Øygard anses en prising til 3,5 ganger driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) i fjor som en klar kjøpsmulighet.

– Norwegian er stablet på bena, men er det riktig å kjøpe et selskap med svak økonomi nå?

– Du må se det på tvers av syklusene. I 2023 er det utfordringer med svak krone, renteoppgang og redusert kjøpekraft. Men dette er en strategisk «deal» og det må ses i et 20-årsperspektiv. Og de siste 20 årene har Widerøe vist en fornuftig inntjening. Legger du synergiene på toppen av det, så har du en god «deal», sier Øygard.

– Hvorfor betaler dere med kontanter og ikke helt eller delvis oppgjør i Norwegian-aksjer?

– Vi mener det er en videre oppside i aksjekursen og derfor var det ikke ønskelig å bruke aksjer. I tillegg har vi en ekstremt solid kontantreserve. Men det var ikke avgjørende, det første var avgjørende.

– At ikke Norwegians aksjonærer blir skadelidende?

– Jaja. Det ville ha vært galt å betale for oppkjøpet med det som åpenbart er en undervurdert valuta, sier Øygard.

For tiden er de fleste aksjeanalytikerne enige, for de har nesten alle som én kjøpsanbefaling på Norwegian.

Men aksjemarkedet er ikke enig: Kursen har falt mer enn 20 prosent siden en toppnotering i månedsskiftet mai/juni på vel 13 kroner per aksje. Torsdag ettermiddag lå kursen like i overkant av 10 kroner per aksje.

Kan gi salgspress

– 2023 ligger an til å bli et svært bra år og resultatmessig går Norwegian veldig, veldig bra. Derfor er det ikke noe problem for dem å betale 1,1 milliarder kroner, rent likviditetsmessig. Det vanlige er et kontantoppgjør, så lenge beholdningen ikke er presset, sier analytiker Hans Erik Jacobsen i Nordea Markets.

Under omstarten for Norwegian sommeren 2021 – da skipsreder John Fredriksen hadde kommet inn som ny hovedeier – var Norwegians kontantbeholdning på 7,5 milliarder kroner.

Gjennom de siste to årene har Norwegian finansiert nye fly fra Boeing-fabrikken og nedbetalt gjeld. Ved utgangen av mars i år hadde beholdningen likevel steget til 8,6 milliarder kroner.

– Er det nødvendigvis en ulempe å betale deler av et oppkjøp i form av aksjer?

– Det kommer an på om selger ville forlangt en høyere pris ved oppgjør i aksjer. Ved oppgjør i aksjer kan man se for seg at de nye aksjene man delte ut, ville blitt solgt i markedet og lagt et salgspress på kursen i en periode. Det unngår man nå, sier Jacobsen.