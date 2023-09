Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har gått vel to måneder siden Norwegian overraskende meldte om kjøpet av konkurrenten Widerøe. Siden midten av august har tilsynet undersøkt kjøpet.

Lavprisselskapet la 1,1 milliarder kroner på bordet for å sluke regionalflyselskapet som hovedsakelig flyr med mindre propellfly.

Nå kommer Konkurransetilsynet med en foreløpig løypemelding.

Gransker i to måneder til

Tilsynet mener det er fare for at konkurransen i markedet blir svekket om Norwegian får kjøpe Widerøe. I meldingen står det at tilsynet vil bruke frem til 17. november på å gjennomgå kjøpet. Da er det to utfall: Enten stans av kjøpet eller en godkjennelse.

Norwegian-aksjen startet svakt ned fredag, og er ned ti prosent den siste måneden.

– Markedet for luftfart er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske flypassasjerer skal ha et best mulig tilbud til lavest mulig pris. Det er nødvendig med ytterligere analyser av hvordan Norwegians kjøp av Widerøe vil påvirke konkurransen i markedet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i tilsynet i en pressemelding.

– Vi tar til etterretning at Konkurransetilsynet ønsker å bruke noe mer tid på sin vurdering av søknaden og vi ser frem til den endelige avgjørelsen i saken, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en melding.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Konkurransetilsynet og har levert inn en omfattende dokumentasjon innen de fristene tilsynet har satt. Vi er også kjent med at de har innhentet tredjepartssynspunkter. At Konkurransetilsynet trenger mer tid tolker vi som et resultat av at store mengder informasjon og data skal gjennomgås, sier Karlsen.

Karlsen er ikke tilgjengelig for ytterligere kommentarer fredag.

Konkurrenter «noen steder»

Om bakgrunnen for undersøkelsene, sier Gjermund Nese i tilsynet:

– Noen steder møtes de direkte som konkurrenter, og andre steder ikke. Dette må vi se nærmere på, sier Nese til DN.

– Er det spesifikke geografiske områder hvor dere mener kjøpet vil skade konkurransen?

– Det er litt for tidlig å svare på. Dette er et stort oppkjøp i et stort marked, og aktører som har et omfattende rutenettverk. Dette krever brede og grundige undersøkelser for å være trygge på at kjøpet ikke skader konkurransen.

– Vil dere be om avhjelpende tiltak?

– Slike avhjelpende tiltak må aktørene med og det har ikke vært et tema så langt, sier Nese.

Bahr-advokater hjelper til

I forbindelse med oppkjøpet sa både Norwegian-sjef Geir Karlsen og Widerøe-sjef Stein Nilsen at de ikke er konkurrenter, selv om de konkurrerer om de samme kundene på flere områder.

– Vi har aldri sett på Norwegian som en konkurrent, sa Stein Nilsen til DN den gang.

Den 11. august i år mottok Konkurransetilsynet en omfattende juridisk gjennomgåelse fra Advokatfimaet Bahr, på vegne av Norwegian, og den gikk gjennom oppkjøpet og konkurransespørsmål i detalj. I dokumentet går advokatene også gjennom en rekke ruter på innenriks og utenriks hvor Widerøe og Norwegian flyr vinge mot vinge, i stor eller liten grad.

I hovedsak flyr Norwegian på de mest trafikkerte stamrutene innenriks, mens Widerøe har sterkest nedslagsfelt knyttet til mindre, regionale kortbaneflyplasser. Likevel er det noen ruter begge aktørene flyr på begge to, og mer generelt konkurrerer begge om å fly passasjerer mellom Sør- og Nord-Norge enten direkte eller via mellomlandinger. Både Norwegian og Widerøe har egne selskaper for bakkehåndtering, som også selger tjenester til andre aktører, som SAS.