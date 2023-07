Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian melder torsdag morgen at det har inngått en avtale om å kjøpe Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

Begge selskapene vil fortsette å operere med sine egne navn. Widerøe blir ført inn i Norwegian som et slags datterselskap.

– Dette begynte i fjor høst, da vi skjønte at Widerøe var åpen for å finne et nytt hjem, sier administrerende direktør Geir Karlsen på pressekonferansen torsdag. Han omtaler dette som en «milepæl i norsk luftfartshistorie».

– Vi har steintro på at dette er en smart ting å gjøre, og med en sterk finansiell bakgrunn tror vi at vi kan bidra til å øke lønnsomheten i Widerøe. Når vi tenker på prisen vi betaler så synes vi at vi får en attraktiv avtale, legger han til.

Betaler i kontanter, ikke aksjer

Styreleder Svein Harald Øygard sier Norwegian betaler for Widerøe i kontanter, og ikke aksjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har vært riktig å betale dette med kontanter ikke aksjer, fordi aksjen har videre oppside, sier Øygard.

Selskapet har vært i dialog med de største aksjonærene som er enig i beslutningen.

– For et styre er det selvsagt en stor beslutning å bruke aksjonærenes penger, som er blitt skapt gjennom de siste årene gjennom god drift, i stedet for utbytte. Vi mener dette er forsvarlig gitt at vi mener at dette er en god deal sett fra Norwegians ståsted, legger han til.

Eurobonus-samarbeid med SAS vil «fases ut»

De siste årene har Widerøe hatt flere samarbeid med SAS. Over tid har noen av disse avtalene falt fra, og per i dag gjenstår det kun to store – deriblant Eurobonus-samarbeidet.

På pressekonferansen sier Widerøe-sjef Stein Nilsen at Eurobonus-samarbeidet med SAS vil «fases ut». Avtalen skal etter planen gå ut i oktober 2024.

Han sier de er overbevist om at denne løsningen er til det beste for Widerøe, våre ansatte, og ikke minst våre kunder.

Norwegian-sjef Geir Karlsen venter at selskapene vil være samlet i løpet av 2024, det forutsetter godkjennelse fra konkurransemyndigheter. Han sier partene er rimelig sikre på at oppkjøpet blir godkjent, selv om det vil føre til at tre flyselskaper blir til to:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kan telle på én hånd hvilke flyruter som begge flyr i dag. Så konkurransemessig tror vi det vil gå gjennom. For vi er tross alt ikke konkurrenter, sier Karlsen.

Både Norwegian og Widerøe flyr i dag på enkelte felles ruter, både mellom Sør- og Nord-Norge, og ruter som Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

Får tommel opp

For å finansiere oppkjøpet vil Norwegian trekke fra eksisterende midler. Transaksjonen er ventet å bli ferdigstilt innen utgangen av 2023, med forutsetning om grønt lys fra konkurransemyndighetene.

Det opplyses at prisen på 1,1 milliarder kroner er betinget av visse justeringer, blant annet Widerøes lønnsomhet for det inneværende året.

Norwegian sier at det har som intensjon å beholde Widerøes gjeldsfasiliteter etter oppkjøpet.

Widerøe har en flåte på nesten 50 fly og har en markedsandel på rundt 20 prosent av det norske markedet, målt etter antall passasjerer. Selskapet omsatte for 5,7 milliarder kroner i 2022 og hadde et driftsresultat på 80,4 millioner kroner.

Før skatt havnet imidlertid resultatet 14 millioner kroner i minus grunnet økte finanskostnader. Den samlede gjelden var ved utgangen av fjoråret på 2,3 milliarder kroner.

Norwegian hadde på sin side driftsinntekter på 18,9 milliarder kroner i 2022 og et resultat før skatt på rett over en milliard kroner.

Styreleder Vegard Sævik i Fjord1 skriver i en kort tekstmelding til DN om hvorfor de selger seg ut av Widerøe:

– Det er det samme som Stein Nilsen er sitert på. Det er krevende å være et lite, selvstendig flyselskap.

Oppkjøpet får tommelen opp også fra Norwegians nest største eier, Sundt as.

– Det kan absolutt være interessant og styrke posisjonen innenlands

Bedre tilbud

Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag, med sine respektive arbeids- og kollektivavtaler. Widerøe vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap.

Om bakgrunnen for oppkjøpet lister Norwegian opp flere grunner:

Norwegian får gitt et bredere tilbud i innenriksmarkedet, med flere destinasjoner.

Det støtter opp om Norwegians strategiske mål om å øke markedsandelen blant forretningsreisende. I tillegg vil det bidra til å dempe effekten av sesongsvingninger.

Forbedre Widerøes langsiktige konkurranseevne.

Strategiske og operasjonelle fordeler med tanke på rutenettverk og forretningsområder.

– Avtalen vil sikre et enda bedre tilbud til passasjerene i Norge, tilrettelegge for en mer effektiv drift som legger grunnlaget for å en sterk, norsk luftfartsindustri med norske arbeidsplasser og ryddige arbeidsvilkår. De to selskapene kan sammen med norske reiselivsbedrifter ha større muligheter til å utvikle norsk turisme, sier Karlsen i en pressemelding.

Bare en halvtime før nyheten om kjøpet av Widerøe meldte Norwegian om trafikktall for juni, der det ble klart at flyselskapet fraktet rett over to millioner passasjerer forrige måned. Norwegian hadde 78 fly i drift i juni.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.